Nový ročník Okresního fotbalového přeboru startuje tento víkend. A jako vždy registrujeme změny. Nahoru, do I. B třídy šly týmy Nové Vsi a Osečné, do III. třídy spadla Stráž n. N. Nováčky jsou z I. B třídy Vratislavice, z I. A třídy Hejnice a postupující ze III. třídy - Vesec B. Evidujeme půltucet béček, takže o jedno více než loni.

Okresní přebor: Machnín - Višňová 0:2. Předseda OFS Liberec Benjamin Vomáčka v roli hlavního rozhodčího. Asistenty ligový Michael Kvítek a rozhodčí z ČFL Antonín Bohata. | Foto: Tomáš Honzejk/DENÍK

RYNOLTICE (loni 1. místo, skóre 98:51)

Trenér Petr Picek má jistě jeden z nejkvalitnějších kádrů v přeboru, což dokázal prvenstvím v uplynulém ročníku. Navíc posílil o Ptáčka z Jablonného. "Příprava byla bez zápasů, protože se dvakrát utkání zrušily. Jinak dobře trénujeme a chceme opět hrát v soutěži nahoře. Ovšem bez postupových ambicí," sdělil místopředseda a střelec týmu Tomáš Vacek.



VIŠŇOVÁ B (4., 80:57)

Skončili trenéři Mokrý s Cýrusem a od nové sezony povede béčko hrající kouč Petr Labský spolu s Pavlem Kutílkem. Do Krásného Lesa odešel gólman Závůrka, náhrada přišla v podobě Matěje Urbana z Nového Města. Ze stejného klubu se vrátil Šmidrkal a z Bulovky Machek. "Zapojili se bývalí dorostenci, i když tréninková morálka béčka je nic moc. Chceme střed tabulky a také doplňovat hráče do áčka," sdělil předseda Milan Melka.



JOKERS (5., 74:52)

Stejný kádr, ba dokonce vylepšený příchody, má trenér Michal Čurda. Z Dolní Řasnice přišel Zimmermann, z Nového Města Přemysl Suk, gólman Szappanos z Višňové a Lukáš Šrajbr (Ruprechtice a Všechlapy). V kádru je 23 hráčů, navíc jsou dlouhodobě zranění Pařík, Rapčan a Kinský. "V přípravě jsme podlehli německému týmu 0:6 a porazili 4:1 Nové Město, když Abrahám navíc nedal penaltu. Chceme se co nejdříve zachránit, ale pak hrát v horní polovině tabulky," uvedl předseda Vladislav Pospíšil. Jeho tým hraje domácí mače v Raspenavě.

KRÁSNÝ LES (6., 75:74)

"Chceme hrát střed, hlavně nesestoupit," potvrdil předseda Stanislav Vebr. "Podařilo se nám ulovit gólmana Závůrku z Višňové za steak. Ten ho má u mě po každém zápase…," přiznal předseda. Skončil brankář Albrecht, naopak pokračovat bude mezi tyčemi Vošvrda, který týmu vydatně na jaře pomáhal. O mužstvo se starají trenéři Roman Folda a Milan Istenák, kteří si z Frýdlantu "přitáhli" Josefa Krišala. A také zaregistrovali dalšího hokejistu Davida Boreckého. Takže bruslařů mají v klubu přehršel. "Začali jsme až 9. srpna, i když jsme před měsícem prohráli s Žitavou 1:3 a v utkání na 4x 20 minut vyzkoušeli 14 hráčů," informoval Vebr.



MACHNÍN (7., 61:73)

O chod mužstva se stará triumvirát Petr Poláček, Jakub Bér a Nikos Romanopulos. Ti se budou muset obejít bez služeb Lochmana (návrat do Třebechovic) a Bocheňského (Mníšek). Ze společného dorostu s Doubím se vracejí Štork s Hanibalem a novým členem je volejbalista Jan Charousek, dále Martin Šaroun (Lužany u Jičína), Lukáš Svačinka (Osečná) a z bývalé Hlavice Zikmund ml. "Kádr nabyl, i když jsou dlouhodobě zranění bratři Černí. Pokud všichni hráči vydrží zdraví, věřím, že se bude dařit víc než loni," potvrdil Romanopulos. V jediné přípravě porazil Machnín 4:1 Vratislavice.



FRÝDLANT B (8., 85:80)

Béčko trénuje s áčkem již od 11. července, třikrát v týdnu. Jedinou přípravou byl zápas s Dětřichovem, který porazilo 6:2 i se sedmi dorostenci. "Chceme zabudovávat mezi dospělé šikovné dorostence a navázat na jarní výkony, kdy se dařilo. Vidím to do 5. místa, i když se do zdravotními potížemi sužovaného kádru áčka museli posunout Kozák se Stýbalem," řekl předseda Martin Budzel.

MNÍŠEK (9., 55:50)

Místo Petra Procheho zaujmul pozici hrajícího trenéra Lukáš Halama, který povede tým s Petrem Mikešem. Celý podzim budou kvůli zahraniční misi chybět s Prochem ještě Šikýř a Jerie. Tým byl doplněn o Kosa (Jablonné) a Teubnera (Jilemnice). "Připravujeme se společně s béčkem, takže na trénincích je dvacet hráčů a budeme si s rezervou vzájemně pomáhat. Hráli jsme s kombinovaným Rapidem a vyhráli 8:2. Když budeme v takové sestavě, jak jsme hráli, můžeme být do 7. místa. Nechceme skončil jako loni, kdy jsme byli až devátí," řekl Halama.



DOUBÍ B (10., 59:82)

Zkušení borci zůstávají a budou jistojistě doplněni o naděje z dorostu U17 a U19. "Počítá se i s pomocí 'áčkařů', kteří budou na lávce," přiznal sekretář Peter Sulo. Novými hráči jsou Šrůtek (Hodkovice), Holec a Winkler (Nová Ves). "Chceme hrát tak, aby nebyl strach se záchranou v soutěži," dodal Sulo.



KRÁSNÁ STUDÁNKA B (11., 61:90)

Trenér Tomáš Macháček má přípravu i další účinkování rezervy narýsované v těsné spolupráci s áčkem, kde trénuje jeho bratr Libor. "Všechno se bude odvíjet od této spolupráce. Kádr je pohromadě a navíc v něm jsou mladíci Suk s Hartmanem z VTJ Rapid a Jiřišta. Budeme rádi za střed tabulky," přiznal "Machy".

DOLNÍ ŘASNICE (12., 57:86)

Trenér Pavel Sochor a asistent Bohuslav Jelínek věří v lepší výkony než při trapném jaru. V mužstvu se událo menší zemětřesení, když odešli Zimmermann (Jokers), Haloun (Nové Město), Petrovič (Jindřichovice) a Ressel (půlroční mise). Ty nahradili: Lukáš Kandus (gólman - naposledy Lučany), Filip Svoboda (naposledy Lovečkovice), René Pospíchal (Kunratice), Jan Bartoš (Frýdlant), Ondřej David a Ladislav Kučera (oba Nové Město). "Je to dost změn, ale doufám, že budeme lepší než na jaře, kdy jsme neměli brankáře," poznamenal Sochor.



BÍLÝ KOSTEL B (13., 62:90)

Trenér Roman Janáček má stálý stav v kádru, který se s klikou zachránil. "V týmu máme kombinaci starších ročníků s mladým, prakticky tátové se syny. V našem dorostu U17 máme šikovné kluky, které jistě chceme zapojit. Na záchranu bude stačit 30 bodů, a ty chceme udělat. Vyhnout se tak loňským problémům a netrápit se," uvedl Janáček. V přípravě rezerva porazila Stráž n. N. 2:1.



VESEC B (vítěz III. třídy Jih)

Nováček soutěže s trenéry Lukášem Hůlkou a Pavlem Čamrou má čtyři nové tváře: Engelharta z Mníšku a Šilhavého z Vysokého, s nimiž se vrátili na hřiště Vyhlídko a Jilemnický. Z dorostu budou k dispozici borci ročníku 2005. "Cíl je jasný - udržet okres a zapojovat mladé do dospělého fotbalu," uvedl předseda Josef Háza.

HEJNICE (dobrovolný sestup z I. A třídy)

Trenér Tomáš Leitner bude stavět na místních borcích, kteří vykopali s béčkem III. třídu. 'Áčkaři' se rozutekli, navíc naposledy odešel Michal Malinský do Višňové. "Jsme bez nějakých posil a máme mladý kádr, který má sice 18 lidí, ale scházíme se třeba ve třinácti. Budeme také povolávat kluky z dorostu U17. Osobně si přeji, abychom začali trénovat a pak se uvidí. Areál a zázemí máme krásné. Jinak pořádně nevíme, do čeho jdeme, jak okresní přebor fotbalově vypadá," sdělil Leitner.



VRATISLAVICE (sestup z I. B třídy)

Předjednané posily kvůli sestupu nedopadly, proto má trenér Daniel Vlk stejný kádr, který doplnil o čtyři dorostence z U19. "Na tréninky chodí 14 - 22 hráči, kteří mají zájem a s nimi se chceme poprat o nejvyšší příčky a případně postup," přiznal Vlk. Příprava: Doubí 4:1, Krásná Studánka 3:5, Machnín 1:4. "Generálka s Machnínem nevyšla, ale snad to byla pro nás dostatečná facka, kdy nám chyběl hlavně důraz," doplnil Vlk.