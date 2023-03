Museli jste před startem jara na okresním svazu v Liberci řešit nějaké potíže, odstoupení klubů nebo podobně? Žádný z týmů nás neinformoval, že by o odstoupení kvůli nedostatku hráčů uvažoval. To je pro nás dobrá zpráva, protože například v kraji mám informace, že skončily Hejnice a Skalice.

Plný počet klubů je na okresní scéně oproti létu změna…

Už po rozlosování sezony nám oznámily ukončení činnosti kvůli nedostatku hráčů Kunratice, které neodehrály ani jeden zápas, a v praxi se jen všechny jejich střetnutí proškrtala. Teď se snad dávají dohromady, sehrály o přestávce i přípravné zápasy, tak uvidíme, jestli se v létě přihlásí nebo ne.

Hrádek měl potíže, umělka mu neseděla, gól nepadl... Je to ztráta, ví šéf lídra

O víkendu se rozeběhl okresní přebor, ale zápasy Rynoltice – Krásný Les a Bílý Kostel B – Machnín se neodehrály…V kategorii dospělých se celkem neodehrály tři zápasy. Utkání Bílý Kostel – Machnín kvůli nepřizpůsobivému terénu a bylo přeloženo o měsíc, přesněji na 26. dubna. Podobně byl na náhradní termín přesunut zápas Krásná Studánka B – Stráž nad Nisou. Zástupci těchto klubů už se domluvili v týdnu, dohrávat se bude až 8. května. Jediná kontumace ve prospěch Rynoltic hrozí u střetnutí Rynoltice – Krásný Les. Hosté se už na začátku minulého týdne omluvili, že k zápasu nepřijedou. Oni tam mají spoustu hokejistů a ve Frýdlantu byl poslední víkend, než rozpustí led, tak jsem pochopil, že upřednostnili hokej. Jedná se o výjimečnou situaci, kterou budeme v rámci STK ještě řešit, ale předpokládám, že to dopadne zmiňovanou kontumací a případně nějakou peněžitou pokutou.

Třetí třída začala ve skupině sever jediným zápasem…

Zápas Habartice – Jindřichovice pod Smrkem (1:1) se odehrál, jaro naplno startuje 18. kolem teď o víkendu. Skupina jih začne až druhý dubnový víkend, má méně účastníků, zápasy odehrát stihnou. Z každé skupiny bude mít pak jeden tým možnost postoupit do okresního přeboru. Pokud by neměl zájem, oslovují se podle klíče fotbalové asociace další kluby v pořadí.

Liberecká rezerva vyhrála 6:0, blýskl se Kozák. Výsledek mluví za vše, ví Petřík

Jaká je situace z okresního pohledu u mládeže?Přípravky jsou nadějné, nějaké týmy se nám i dohlásily, vypadá to v tuto chvíli, že budeme mít 23 týmů. Naopak v mladších žácích se možná jeden tým odhlásí, tam to možná budeme muset trochu řešit. Oficiální to zatím ale není, jen z Dětřichova nás telefonicky upozorňovali, že se to může stát. Starší žáci začnou příští víkend, tam vše zůstalo v normálním počtu.