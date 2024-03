Okresní fotbal se probouzí ze zimního spánku. Jak jsou karty rozdány?

O víkendu se rozehraje jarní část okresního fotbalového přeboru Liberecka. Na čele jsou s tříbodovým náskokem Rynoltice, ale ty rozhodně nechtějí postoupit do I. B třídy. Za nimi jsou v pár bodech Mníšek, Machnín a Krásný Les s Višňovou B. I tady se dá spekulovat, že nikdo na postup zaútočit nechce. Až v tabulce šesté Vratislavice by rády po sestupu šly hned zpět. Na opačném konci tabulky se se třemi body krčí béčko Krásné Studánky a se sedmi rezerva Doubí. Tyto dva oddíly to budou mít nejvíce složité se záchranou. Ale zdaleka vyhráno nemají ani kluby nad nimi.

Momentka ze zápasu rezervy Višňové (modrá) proti Rynolticím. | Foto: Hanka Strnádková