Okresní fotbal psal třetí kolo. V něm Rynoltice tvrdě narazily na nováčka z Vesce, ale ještě hůře dopadla Krásná Studánka, kterou na jejím hřišti vyloupily Vratislavice. V severním derby domácí Frýdlant padl s Višňovou. Jokers až příliš snadno porazili Dolní Řasnici, podobně Krásný Les domácí Hejnice. Machnín neměl tolik přesnou střelbu a jen remizoval s Bílým Kostelem. Mníšek dosáhl na první výhru v Doubí.

Okresní přebor: Hejnice (vínová) - Krásný Les 0:3 | Foto: Hanka Strnádková

FRÝDLANT B - VIŠŇOVÁ B 0:1 (0:0)

Vyrovnanému derby by více slušela remíza, ale proti ní byl višňovský Dobrovodský, který rozhodl o bodech pro hosty. Bojovné utkání se odehrálo bez větších šancí.

Branka: 55. Dobrovodský. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 0:3. Diváků: 150.

Frýdlant: M. Mauer - Pleskač, Tichý (60. Manych), Peml (46. Kaplet), Bárta - Ptáček (71. Krawczyk), P. Mauer, Šena, Fako (60. Schmidt) - Buřita, Stránský (71. Mourek).

Višňová: Pikous - Beran, Dobrovodský, Šmidrkal, Pavlů (61. Švadlenka) - Roubal, Machek, Žežulka (46. Kutílek) - Bečička (46. Šilhavík), Štrbák (77. Rücker), Labský.



KRÁSNÁ STUDÁNKA B - VRATISLAVICE 0:7 (0:2)

Vyrovnaný zápas měl i místa, kdy domácí hosty přehrávali v kombinaci. Vratislavičtí byli však lepší v rychlosti a hlavně efektivní v koncovce. Prakticky z každé druhé střely profitovali gól. S přibývajícím časem Studni docházely síly a hosté těžili z rychlých protiútoků a přečíslení. To bylo v poslední půlhodině.

Branky: 30. a 48. Šidák, 57. a 72. Dašek, 12. vlastní, 68. Váňa, 85. Házi. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 0:1. Diváků: 50.

Kr. Studánka: Vymetal - Urban (56. Vajtr), Soukup (43. Vítek), Novák, Lednický - Kadeřábek (56. Zatroch), Š. Vondráček, Opočenský, Nevečeřal - Jiřišta (65. Chobot), Smolák (65. T. Hájek).

Vratislavice: Serhieiev - Schovanec, Salaba, Zejbrlík, Jindra - Dašek, Jonák (46. Bráza), Házi, Jílek (69. Vaynahiy) - Šidák (75. Scerban), Váňa.

Pasivní vstup do druhé půle rozhodl o prohře Slovanu. Nechápu to, říká Kozel

VESEC B - RYNOLTICE 6:2 (2:1)

Oslabení hosté šli proti nedůslednému nováčkovi do vedení. Vesec se trápil, hrál uspěchaně a chyběla mu mezihra. Postupně se uklidnil a do poločasu otočil skóre. Po přestávce pomohl rychlý gól a prakticky u všeho byl Brauner. Rynoltice nehrály špatně, ale nakopávané míče na střelce Tomáše Vacka si domácí dokázali pohlídat. Tedy až na jeden případ. To však bylo pozdě a Vesečtí si připisují premiérovou domácí výhru. A zrovna nad favoritem.

Branky: 38. a 46. Brauner, 62. a 75. Čížek, 33. Schmidbauer, 83. Burde - 15. Dvořák, 78. T. Vacek. Rozhodčí: Kubíček, ŽK: 2:4. Diváků: 80.

Vesec: Němec - Valenta, Tichý, Fronc st., T. Macháček (46. Čížek) - Fronc ml. (83. Hájek), Brauner (72. Pavlů), Schmidbauer (68. Burde), Kropáček - Müller (83. Pabiška), Čejchan.

Rynoltice: J. Vacek - Borsuk, O. Tvrzník, Peřina, Dospěl - M. Tvrzník, Karásek, Dvořák (62. Vávra), Hanzl - Ptáček, T. Vacek.

JOKERS - DOLNÍ ŘASNICE 7:0 (2:0)

Domácí měli jasně navrch a pod sedmi góly se podepsalo sedm hráčů. Hosté měli proti jednoznačné převaze pouze jeden vážný trestný kop ze 25 metrů.

Branky: 10. Abrahám, 21. Suk, 46. Mraček, 55. Kolka, 79. Mokrý, 88. Lopuszynski, 90. Kinský. Rozhodčí: Pavlů, ŽK: 1:3. Diváků: 50.

Jokers: Šimon - Tobolka, Zimmermann, Suk (60. Němec), Stříbrný (46. Kochan) - Le, Lopuszynski, Kolka, Abrahám (46. Mokrý) - Mraček (60. Kinský), L. Šrajbr (60. Vaněk).

D. Řasnice: Kandus - Jelínek, Sochor, Kadera, T. Kovačík - M. Kovačík, R. David, Riedl, Svoboda (64. Šírek) - O. David (58. Bartoš), Pospíchal (68. Kučera).

Okresní přebor: Ve Frýdlantu řádil Martin Stránský. Rynoltice nedaly dvě penalty

DOUBÍ B - MNÍŠEK 2:4 (1:1)Do branky Doubí se vrátil veterán Šimek, ale ten po chybách obrany za góly nemohl. Hosté byli lepší a hlavně domácí přehrávali vprostřed hřiště. Doubí vedlo a pak dotáhlo náskok soupeře na 2:2, jenže hrubka obrany byla potrestána na 2:3. Poté domácí šli jen do útoku, jenže do otevřené obrany kvalitní Mníšek trestal na 2:4.Branky: 18. Karásek, 65. Valášek - 24. Kraus, 57. Lukáč, 72. Teubner, 90. Čeřovský. Rozhodčí: Čurda, ŽK: 3:1. Diváků: 70. Doubí: Šimek - Vedral, Valášek, Kabát (69. Winkler), Vetiška (79. P. Gruncl) - Kraus (79. Procházka), Karásek, Hruboň (46. Pácalt), Vlach - Šťastný (46. T. Gruncl), Soukup. Mníšek: Skála - Žabka, L. Halama, Kos (59. Švanda), Lukáč (69. Podhora) - M. Proche, Rašín, Čeřovský, Drašner - Teubner (77. Coufal), Barbořák.



HEJNICE - KRÁSNÝ LES 0:3 (0:1)

Vyrovnaný souboj měl do půle jediného střelce - Stříteského. Hráč z Krásáku proměnil šanci po vybojování míče ve středu hřiště. Právě střed zálohy domácím moc nepracoval. Hejnice odehrály zápas bez větší šance, naopak soupeř byl v závěru lepší a dvakrát skóroval. Výsledek pečetil ranou z dálky Lukáš Folda.

Branky: 34. Stříteský, 70. Krišal, 76. L. Folda. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 6:2. Diváků: 50.

Hejnice: Zavřel - Fiam (73. Cifra), Fejtek (61. Mihulka), J. Leitner, Havel - Štícha, Čivrný, Sýkora, Pavel Zoreník (61. Pilík) - Fikl, Ouhrabka (73. Petr Zoreník).

Kr. Les: Závůrka - Branda (16. Závěta), Záruba, Rekšák, L. Folda - Němec (84. Stejskal), R. Folda, Stříteský - Čaban, D. Folda, Borecký (53. Krišal).



MACHNÍN - BÍLÝ KOSTEL B 3:3 (2:1)

Domácí nastoupili ve velkém stylu a za čtvrt hodiny vedli o dvě branky. A to další šance zazdili, navíc dvakrát orazítkovali břevno. Hosté po odvráceném centru snížili, čímž se dostali do hry. Do II. půle nastoupil hostující Lochman a ten hru rozhýbal. Vyrovnal z penalty, na kterou odpověděl po rohu Štork. Vedení ale Machnínu nevydrželo dlouho, protože velezkušený Libor Janáček z dobrých 25 metrů překvapil ranou všechny na 3:3. Pak měl šanci domácích hlavičkující Bér, ale tu největší zahodil jeho spoluhráč Zbořil, který nevyužil pokutový kop.

Branky: 11. a 59. Štork, 15. vlastní - 16. Vejvoda, 48. Lochman z pen., 62. Libor Janáček. Rozhodčí: Kubíček, ŽK: 2:3, ČK: 70. Jan Ďuriš (BK). Diváků: 80.

Machnín: Gregor - Bér, Šaroun, Binka, Křivský - Stuchlík, Poláček, Bárta, Hanibal - Šebek (83. Zbořil), Štork.

B. Kostel: Martínek - Rajchman, Jan Ďuriš, Binar, Černý (63. D. Ďuriš) - Jakubec (46. Lochman), Libor Janáček, Vlkček, Leoš Janáček - Vejvoda, Dušek (73. Doupovec).