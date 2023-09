V 5. kole okresního fotbalu se konečně chytly Rynoltice a zničily devíti trefami Krásnou Studánku. Dařilo se také hráčům Jokers, kteří vyhráli v Krásném Lese a Machnínu, jenž vydoloval body v Dolní Řasnici. Vesec má bod z Mníšku, bodík mají také zklamané Vratislavice, které nevyzrály nad Hejnicemi. Premiérovou výhru slaví Bílý Kostel, který porazil Frýdlant a Višňová je zatím neporazitelná, když smetla Doubí půltuctem gólů.

Okresní přebor: Krásný Les (modrá) - Jokers 1:4 | Foto: Hanka Strnádková

MNÍŠEK - VESEC B 2:2 (1:0)

Domácí doslova shořeli v šancích, protože jinak mohli jasně vyhrát. Osm velkých příležitostí, vykopávání míče z brankové čáry a trefování brankáře. Prostě spousty šancí a efekt v nich jen dvakrát přesně. Vesec do půle v ofenzivě nebyl nebezpečný, ale ze čtyř střel po přestávce dokázal vstřelit dva góly (trestný kop a pěkná střela po nedůrazu obránců).

Branky: 16. Kos, 46. Teubner - 73. Müller, 78. Soukup. Rozhodčí: Čurda, ŽK: 1:3. Diváků: 50.

Mníšek: Skála - Žabka, L. Halama, Kos (67. Švanda) - Podhora, M. Proche, Rašín, Čeřovský (81. Filipchuk) - Drašner, Teubner (81. Mikeš), Barbořák.

Vesec: Němec - Pavlů (86. Burde), Müller, Tichý, Fronc st. - Brauner (67. Engelhart), Valenta (46. Kropáček), Schmidbauer (46. Vrabec), Čejchan - Čížek (60. Pavelka), Soukup .



KRÁSNÝ LES - JOKERS 1:4 (0:2)

Domácím se před zápasem rozpadla obrana, takže běhavější a důraznější Jokers zaslouženě vedl. Les měl své šance, jenže v nich se mu nedařilo, takže jediný úspěch dosáhl z penalty za faul na Stříteského. Lepší hosté vyhráli zaslouženě.

Branky: 66. Krišal z pen. - 12. a 39. Mraček, 60. a 64. Abrahám. Rozhodčí: Pochop, ŽK: 2:3. Diváků: 50.

Kr. Les: Závůrka - Závěta (54. Krišal), L. Folda, Kravar, Čekan - Němec, R. Folda (78. Maryško), Stříteský, Borecký (73. Bušovský) - D. Folda, Čaban. Jokers: Šimon - Tobolka, Zimmermann, Kochan, Stříbrný (85. Rys) - Le, Němec (85. Garčic), L. Šrajbr, Abrahám (85. Suk) - Mraček (85. Szappanos), Kolka (73. Likavec).

RYNOLTICE - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 9:0 (5:0)

Domácím se vyprázdnila marodka, takže byli konečně kompletní. A hned to odneslo studánecké béčko, i když prim hrál stoper Tomáš Macháček. Ve svižném fotbale se hrálo na jednu bránu a výsledek klidně mohl být dvouciferný. Střelecky se konečně dařilo Tomáši Vackovi.

Branky: 26., 48., 57. a 89. Tomáš Vacek, 35. a 44. Kopic, 4. Peřina, 5. Rudolf, 53. Ptáček. Rozhodčí: Vlček. Diváků: 85.

Rynoltice: Kubínek - Zelený, O. Tvrzník, Karásek (53. Jan Vacek), Dvořák - Moravec (66. M. Tvrzník), Peřina (60. Dobrovolný), Ptáček, Kopic - Rudolf, T. Vacek.

Kr. Studánka: Průšek - Urban, T. Macháček, Havlíček, Lednický - Jiřišta, Chobot (60. Jirousek), Vajtr, Hošťálek (60. Horáček) - Chotěnovský, Novotný.



DOLNÍ ŘASNICE - MACHNÍN 2:4 (1:3)

Hostům patřil drtivý nástup, v němž vstřelili tři góly (za 20 minut), a to ještě v úvodu zlikvidoval Kandus hostům penaltu! Dolní se poté probrala a začala šlapat. Stihla do půle snížit a měla další gólovky. Ve druhé části zápasu byli domácí již lepší a měli víc šancí, které však skvělý Stehlík pochytal. V závěru dokázali domácí ve šturmu z penalty vstřelit kontaktní gól. Jenže po dalších možnostech Dolní přišel její kiks a bylo 2:4.

Branky: 38. R. David, 82. Sochor z pen. - 4. a 20. Štork, 18. Gondola, 90. Zbořil. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 0:1. Diváků: 60:

D. Řasnice: Kandus - T. Kovačík, Sochor, Jelínek, M. Kovačík - Kadera, Riedl, O. David (85. Kučera), Svoboda (65. Šírek) - R. David, Pospíchal (33. Pospíchal).

Machnín: Stehlík - Binka (68. M. Gruncl), Šaroun, Bér, Hanibal - Stuchlík, Poláček, Bárta, Minář - Gondola (62. Charousek), Štork (82. Zbořil).

Jablonné se proti nováčkovi nadřelo. Osečná spílá rozhodčímu

VRATISLAVICE - HEJNICE 0:0Domácí předvedli, že neumějí hrát "do plných." Hosté s nepřekonatelným gólmanem Zavřelem (53 let) po deseti minutách hry vyklidili pole a zatáhli se před šestnáctku. Dobře bránili a zkusili hrát na brejky. Vratislavičtí měli špatné finále, koncovka byla chaotická a nepřesná. Přesto měli čtyři góly do poločasu dát. S přibývajícím časem je provázela nervozita, která produkovala nepřesností čím dál víc.Rozhodčí: Čurda, ŽK: 4:3. Diváků: 80. Vratislavice: Serhieiev - Roubal, Salaba, Zejbrlík, Jindra - Dašek (46. Strauss), Šimůnek, Házi, Jílek (61. Kavetskyi) - Šidák (73. Bráza), Váňa. Hejnice: Zavřel - J. Leitner, Havel, Štícha, Čivrný - Sýkora, Fikl, Ouhrabka, Heller (68. Tichý) - Mihulka, Petr Zoreník.



VIŠŇOVÁ B - DOUBÍ B 6:0 (3:0)

Hosté představili mix old boys a školky. Podali proti favoritu sympatický výkon, který jistě mohl být korunován několika góly. Jenže ani doubský Soukup minimálně dvakrát totálně selhal a jednou hlavičkující Vedral. Domácí však byli v pohodě a dokonce za stavu 1:0 neproměnil Messi Štrbák penaltu. Ale v zápase ho střelecky zastoupil 17letý David Kutílek, autor tří branek.

Branky: 5., 57. a 87. David Kutílek, 40. a 71. Dobrovodský, 36. Beran. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 0:1. Diváků: 80.

Višňová: Urban - Dobrovodský, Zimák (46. Bečička), Pavlů, Roubal - Machek, Šilhavík (46. Šmidrkal), Štrbák (63. Švadlenka), Labský - Kutílek, Beran. Doubí: Šimek - Vedral, Valášek, S. Kosiewicz, P. Gruncl - Kraus (46. Vetiška), T. Gruncl, Hruboň, Blažek (46. Kavka) - Soukup, Šrůtek.



BÍLÝ KOSTEL B - FRÝDLANT B 3:2 (2:1)

Ve vyrovnaném souboji béček vedl Frýdlant díky Stýbalovi, na kterého směřovala většina míčů hostů. Kostel ze spousty neproměněných možností do půle nakonec dvě využil a šel do vedení. Také proto, že brankář hostů Němec mraky situací zneškodnil. Po změně stran se hrálo v režii domácích, kteří jistili náskok třetí trefou. Hosté stihli těsně před koncem krásným gólem Ptáčka do šibenice jen korigovat. A Bílák slaví první výhru.

Branky: 20. Vik, 28. Karásek, 78. Dušek - 8. Stýbal, 90. Ptáček. Rozhodčí: Proche, ŽK: 1:1. Diváků: 80.

B. Kostel: Ulrich - Rajchman (70. Leoš Janáček), Vlček, Libor Janáček, D. Ďuriš (46. Jakubec) - Černý (46. Lochman), Karásek, Gazquez, Vejvoda - Dušek, Vik (70. Doupovec).

Frýdlant: Němec - Manych, Kaplet (29. Ptáček), Tichý, Bárta - Schmidt (70. Fako), Mauer, Šena, Heinzl (60. Mourek) - Stránský, Stýbal (60. Ponc).