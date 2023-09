„Zápas byl poměrně jednoduchý, protože soupeř přijel s pěti mladými kluky, kteří měli v nohách zápas a zbytek týmu tvořila stará parta. V 5. minutě jsme vedli už 2:0, a to se těžko vrací do zápasu. Byla tedy spíš otázka, kolik gólů dáme. Mohlo to skončit i vyšším rozdílem, ale Studánka bojovala statečně,“ pochválil oslabeného soupeře čtyřiatřicetiletý fotbalista.

Jako útočník plní svou roli skvěle a je dost gólový. „Už se mi povedlo dát i více branek. V loňské sezoně jsem dal párkrát také čtyři góly. Před zápasem jsem necítil, že by to mohlo být takto úspěšné z oobního hlediska. Měl jsem radost, že jsme se konečně sešli v sestavě, která by mohla odpovídat tomu, jak bychom chtěli hrát a jak jsme hráli minulý rok. Navíc konečně nebylo tak velké vedro a na utkání jsem se těšil,“ prozradil fanoušek pražské Sparty, které fandí i jeho táta.

A proč loňský vítěz celé soutěže čekal na tříbodový zápas až do čtvrtého kola? „Byly to dovolené a zranění. Některé marody máme ještě z jarní části. Začátek jsme nechytli a hodně točili sestavu. V srpnu má ještě spousta hráčů dovolenou, takže musí hrát ti, co jsou k dispozici,“ objasnil Vacek.

S týmem by se chtěl opět pohybovat v horních patrech tabulky. „Chceme hrát nahoře a dávat hodně gólů. Ambice na výhru v soutěži a postup nebyly ani loni, ale nějak se to vyvrbilo, že jsme do toho vklouzli a řekli si, že už to dotáhneme, když je ta možnost. Letos je to obdobné, chceme se bavit fotbalem v partě, kterou máme a mít v týmu dobrou atmosféru. O nic jiného nám už nejde,“ vysvětluje hráč, jehož vzory byli například David Trezeguét či Didier Drogba.

Okresní přebor loni vyhráli. Postup odmítli a letos v něm hrají znovu. „Hodně jsme zestárli. Máme v týmu mnoho kluků, kterým je 35 let a více. Nemáme ambice dlouho cestovat na zápasy nebo věnovat více času tréninku. Hráli jsme deset let krajské soutěže a byli jsme z toho tlaku tak psychicky vyčerpaní, že už tomu nechceme obětovat znovu ten čas,“ vysvětlil Vacek, proč nehrají B třídu, kterou si tzv. vykopali.

Na hřišti dlouho běhá nejen jako hráč, ale také rozhoduje zápasy s píšťalkou. Měl našlápnuto, ale do profesionálních soutěží se nedostal z osobních důvodů. „V rozhodcování jsem ztratil ambice dávno. Když se mi povedlo poměrně rychle postoupit do vyšších soutěží, dali mi na výběr, jestli fotbal nebo pískání. Za celých třicet let co hraji v Rynolticích, jsem se od nich nezvládl odpoutat. Pokud to jako rozhodčí chcete někam dotáhnout, musíte se tomu věnovat na 100%, a to jsem nikdy nedokázal. Stejně jako ve fotbale mě baví i parta lidí, se kterými rozhodujeme zápasy. Nevím ale, jak dlouho to vydrží, protože ti kluci, se kterými jsem vždy pískal, pomalu končí nebo už skončili,“ řekl závěrem hráč, který působí v Rynolticích celou svou fotbalovou kariéru a nikdy neoblékl jiný dres.