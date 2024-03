Do jarních odvet okresního přeboru ve fotbale vstoupil razantně zejména Mníšek, který nasázel rezervě Doubí deset branek. Osmičku doma chytla Dolní Řasnice od Jokers, devět branek padlo v zápase Bílého Kostela s Machnínem. Vedoucí Rynoltice daly šestku Vesci, bůra nastřílela Višňová Frýdlantu v souboji béček. Vratislavice sice nepodaly optimální výkon proti Krásné Studánce, přesto jí daly čtyřku. Polohokejový Krásný Les porazil těsně Hejnice.

Mníšek (v černém) na úvod jara deklasoval rezervu Doubí 10:0. | Foto: se svolením FK Mníšek

Střelecky vyšlo úvodní kolo zejména Davidu Lochmanovi z béčka Bílého Kostela, který nasázel Machnínu čtyři kusy. Dařilo se také Danielu Mračkovi z Jokers a Petru Lukáčovi z Mníšku, jenž zaznamenali hattricky.

Bilance prvního jarního kola: 7 (6 - 0 - 1), branky: 47 (34:13), žluté karty: 15 (4:11), vyloučení: Burde (Vesec), Čekan (Kr. Les), Kinský (Hejnice) a Herman (Kr. Studánka).

DOLNÍ ŘASNICE - JOKERS 1:8 (0:2)

Nejhorší defenziva soutěže z Dolní se držela hodinu a dokonce první poločas byly náznaky šancí z domácí strany. Hostům vyšel trestný kop a pak navýšili po rohu, i když nevyužili penaltu. Lepší Jokers potvrdil v duelu roli favorita (na podzim výhra 7:0) a s přibývajícím časem uvadajícím domácím střílel další branky. Domácí snižovali za stavu 0:8 z pokutového kopu.

Branky: 83. Sochor z pen. - 28., 65. a 70. Daniel Mraček, 31. a 75. Abrahám, 60. Lopuszynski, 72. Vaněk, 76. Mokrý. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 1:0. Diváků: 30.

D. Řasnice: Kandus - T. Kovačík, Hradec, Mareš, Bartoš (36. Jelínek) - Šírek, Kadera, David, Riedl - Sochor, Svoboda.

Jokers: Šimon - Němec (65. Likavec), Kochan, Zimmermann - Suk (46. Rapčan), Le, Abrahám, Tobolka, Lopuszynski (65. Mokrý) - L. Šrajbr (71. Vaněk), Mraček (71. Garčic).



RYNOLTICE - VESEC B 6:1 (3:0)

Řada borců Vesce šla doplnit áčko, takže ten byl oslaben. Přesto s mladíky ve svých řadách předvedl běhavý výkon. Jenže domácí mají zkušený tým a do půl hodiny rozhodli o výhře třemi góly. Hosté se však nevzdali a po přestávce snížili. Domácí sice prostřídali a hra nebyla moc dobrá, jenže nakonec Vesec usnadnil jejich cestu dvojím oslabením. Nejprve se zranil hráč a neměl nikoho na střídání a v závěru Burde zatáhl za záchranou brzdu faulem a byl vyloučen. Faul potrestal z trestného kopu ranou Marek Tvrzník.

Branky: 16. a 84. M. Tvrzník, 15. Ptáček, 28. Ryšavý, 60. Peřina, 76. Dobrovolný - 50. Pavelka. Rozhodčí: Stýbal, ČK: 84. Burde (V). Diváků: 40.

Rynoltice: Kubínek - Borsuk, O. Tvrzník (46. Karásek), Všetečka, Zelený - M. Tvrzník, Ptáček, Peřina (75. Rudolf), Ryšavý (46. Dvořák) - Kopic (60. Dobrovolný), T. Vacek (60. J. Vacek).

Vesec: Pošta - Burde, Veverka (55. Pabiška), Müller, Brauner - Engelhart, Pavelka (62. Němec), Čejchan - Schmidbauer, Matěcha, Vrabec.

Nové Město se dočkalo vytoužených posil a hlásí: Chceme se zachránit

KRÁSNÝ LES - HEJNICE 2:1 (2:1)

Domácí v čele s veterány Romanem Foldou a Kravarem mají omlazený celek, který ve vyrovnaném střetnutí brzy vedl dvěma góly Stříteského. Hosté snížili před poločasem z penalty. Další góly se nekonaly, protože brankáři podrželi své týmy. V závěrečné půlhodince se na hřišti vylidnilo kvůli vyloučení dvou hráčů. Branky: 15. a 17. Stříteský - 44. Štícha z pen. Rozhodčí: Toman, ŽK: 2:3, ČK: 60. Čekan - 69. Kinský. Diváků: 50.

Kr. Les: Závůrka - Škareda (80. Závěta), Rekšák, Kravar, Ismanický - Němec (88. Maryško), R. Folda, Stříteský, Borecký - D. Folda, Čekan.

Hejnice: Matouš - J. Leitner (77. Tichý), Čivrný, Štícha (46. Kohut), Cifra (70. Zoreník) - Sýkora, Fikl, Ouhrabka, Vlahov (46. Heller) - Kinský, Zrubec.



MNÍŠEK - DOUBÍ B 10:0 (3:0)

Sedmá porážka Doubí v řadě… Hosty v Mníšku srazil časný gól a od té doby působili odevzdaným dojmem. Doubí dopředu nic nevymyslelo a prakticky domácího brankáře nevyzkoušelo. Mníšek tak po celý zápas dominoval a doslova to bylo kočka - myš, s desítkou na konci. Petr Lukáč nastoupil od 25. minuty a dopřál si střelecký hattrick.

Branky: 34., 52. a 88. Petr Lukáč, 23. a 65. Žabka, 50. z pen. a 63. Rašín, 2. Sonntag, 54. Kos, 81. Teubner. Rozhodčí: Kubíček, ŽK: 1:3. Diváků: 30.

Mníšek: Skála - Drašner (59. Sádlík), P. Proche (25. Lukáč), Vít, Čeřovský - Kos (59. Švanda), Rašín (66. Filipchuk), Sonntag, Barbořák - Jerie (46. Teubner), Žabka.

Doubí: Šimek - Vedral, Valášek (35. Holec), Kabát, Souček - Kraus (46. Štrougal), Kukla, Hruboň, Gruncl - Soukup (64. Procházka), Kosiewicz.

Osečná před jarem posílila. U hráče ze zahraničí řeší administrativu

VIŠŇOVÁ B - FRÝDLANT B 5:0 (2:0)

Jednostranná záležitost domácích, jejichž zkušení zadáci dokonale drželi mladé hráče soupeře na uzdě. Takže ti si nevypracovali žádnou šanci. První gól zařídil dorážkou "Messi" Štrbák, druhý po akci Dobrovodského Kutílek. Další dvě šance Višňová nevyužila a Dobrovodský nastřelil tyč. Po přestávce Lachman ze 20 metrů nastřelil břevno a Pavlů své sólo přes tři hráče proměnil na 3:0. Pak po centru Šmidrkala přesně hlavičkoval Beran a vše zakončil po svém sóle Dobrovodský. Branky: 12. Štrbák, 20. Kutílek, 66. Pavlů, 78. Beran, 88. Dobrovodský. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 0:2. Diváků: 70.

Višňová: Urban - Bečička (46. Pospíšil), Kepr (46. Šilhavík), Labský, Pavlů - Dobrovodský, Lachman, Beran - Štrbák (46. Sekeř), Kutílek (75. Želonka), Machek (60. Šmidrkal).

Frýdlant: Buřita - Manych, Peml (36. Bárta), Pleskač, Tichý - Mourek, Jelínek, Šena (70. Kaplet), Fako - Ptáček, Válek.



VRATISLAVICE - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 4:0 (1:0)

Hosté vsadili na obranu v bloku, což se jim dařilo. Fotbal byl slušný první dvacetiminutovku, postupně to bylo i ze strany domácích slabší. Vratislavičtí plno šancí spálili, navíc poraženým zachytal výborně gólman Václavík, který si poradil i se čtyřmi nájezdy osamocených hráčů. Domácí si proti soupeři, který II. půli hrál o deseti, nakonec pomohli k očekávané výhře třikrát po rohových kopech.

Branky: 9. a 50. Zejbrlík, 58. a 88. Salaba. Rozhodčí: Kubíček, ŽK: 0:2, ČK: 48. Herman (KS). Diváků: 50.

Vratislavice: Serhieiev - Roubal, Bergr, Zejbrlík, Jindra - Váňa (73. Schovanec), Házi, Šidák, Dašek (60. Rejnart) - Salaba, Rejnart (60. Lhota).

Kr. Studánka: Václavík - Stoyka, Herman, Soukup (58. Průšek), Lednický - Jirousek, Zatroch, Urban, Chotěnovský (65. Michálek) - Petrík (65. Leitgeb), T. Hájek.

Opory zůstaly a vrátil se dříč, přesto v Jablonném nepanuje úplná spokojenost

BÍLÝ KOSTEL B - MACHNÍN 6:3 (4:0)

Domácí se posílili o Janáčka a Lochmana a dokázali do poločasu vstřelit z mnoha šancí čtyři góly. Machnín se snažil hrát kombinačně a spoléhal na rychlé kontry, jenže ty do půle nevycházely. Prakticky bylo do přestávky rozhodnuto, přesto Machnín dokázal za stavu 6:0 využít polevení Kostela a také jeho unavenosti ke vstřelení tří gólů. Ale na čtyři branky Lochmana to bylo málo. Branky: 24., 33., 44. a 58. David Lochman, 17. Jakubec, 61. Stárek - 71. Šebek, 79. Souček, 90. M. Černý. Rozhodčí: Čurda, ŽK: 0:1. Diváků: 50.

B. Kostel: Martínek - Janeček (46. Stárek), Čáp (32. Vlček), Libor Janáček, Černý - Jakubec, T. Janáček, Binar, Ulrich - Gregor (46. Valdhans), Lochman.

Machnín: Binka - Bér (76. M. Gruncl), Šaroun (46. Hanibal), German, Souček - Poláček, Stuchlík, Bárta (25. Fanta), Gondola - Šebek, M. Černý.