Ani ve druhém kole okresního fotbalu nedosáhly favorizované Rynoltice na výhru a opět remizovaly. Proti Mníšku totiž zahodily dvě penalty. Vratislavice sice navázaly na úspěch 5:1 z minulého kola, ale žádná hitparáda proti Vesci to nebyla. Krásný Les v premiéře porazil Studánku také zásluhou tří branek Matěje Stříteského. Dolní Řasnice zapomněla na výprask z minule a snadno porazila Hejnice. Frýdlant v gólové přestřelce sejmul Doubí, zejména díky střelbě čtyřgólového Martina Stránského. Višňová opět dala čtyřku, tentokrát Machnínu. Jokers pěti góly jasně vyhráli v Bílém Kostele.

Okresní přebor: Krásný Les (modrá) - Krásná Studánka 5:4 | Foto: Hanka Strnádková

RYNOLTICE - MNÍŠEK 1:1 (0:0)

Domácí sice byli lepší, navíc po vyloučení gólama měli výhodu penalty, kterou však T. Vacek nasměroval do tyče. Mníšek předváděl kontry, kdy čtyřikrát běželi jeho hráči na bránu… Utkání narušila zlomenina ruku domácího Ryšavého, kdy se půl hodiny nehrálo a vše musel vyřešit odvoz sanitkou. V deseti Mníšek úporně a dobře bránil, ale nezapomínal na své rychlé brejky. Pak Tomáš Vacek odčinil nevyužitou penaltu gólem po centru. Mníšek v oslabení odpadával, přesto mu vyšel brejk na 1:1. Výhru Rynoltic nakonec odmítl Ptáček, který v 87. minutě zahodil penaltu. Tu náhradní gólman Lukáč chytil.

Branky: 68. T. Vacek - 79. Mikeš. Rozhodčí: Exner, ŽK: 3:3, ČK: 40. Loubek (M). Diváků: 50.

Rynoltice: Kubínek - Švarc, O. Tvrzník, Peřina, Ryšavý (46. Dospěl) - M. Tvrzník (51. Borsuk), Ptáček, Karásek, Kopic (61. Rudolf) - T. Vacek, Jan Vacek (61. Dvořák).

Mníšek: Loubek - Barbořák (80. Filipchuk), Žabka, L. Halama, Kos (78. Coufal) - Lukáč, Moravec (43. Drašner), Matěj Proche (60. Mikeš, Rašín - Čeřovský, Illek.



DOLNÍ ŘASNICE - HEJNICE 4:1 (2:1)

Rozhodně lepší domácí se prosadili hned v úvodu, ale soupeř stihl brzy veteránem Zoreníkem srovnat. Dolní měla celou řadu šancí, jenže v nich dvakrát selhal Riedl i O. David. Nakonec stihl před půlí Kadera dostat domácí znovu do vedení. S přibývajícím časem Hejničtí odpadávali a Dolní je také do ničeho nepustila. A přidala také z dostatku šancí další dvě branky.

Branky: 77. a 89. Sochor, 3. Riedl, 39. Kadera - 10. Zoreník. Rozhodčí: Kafka, ŽK: 0:1. Diváků: 60.

D. Řasnice: Kandus - Šírek, Sochor, Kadera, T. Kovačík - R. David, Riedl, Jelínek, Svoboda - O. David, Hnilička.

Hejnice: Farkaš - Keller, J. Leitner, Havel, Štícha - Cifra, Tichý, Sýkora, Zoreník - R. Leitner, Fikl.



FRÝDLANT B - DOUBÍ B 6:3 (3:2)

Domácím pomohli dorostenci a Stránský s Buřitou v útoku obstarali všechny branky. Navíc si Martin Stránský čtyřmi góly řekl o nominaci do áčka. Poločas sice byl vyrovnaný, po změně stran měl Frýdlant více sil a hosty dost válcoval. Ti snižovali jen z penalty.

Branky: 3., 8., 66. z pen. a 67. Martin Stránský, 42. a 86. Buřita - 9. a 23. Soukup, 86. Hruboň z pen. Rozhodčí: Kubíček, ŽK: 1:2. Diváků: 35.

Frýdlant: Němec - Bartoš, Tichý (67. Kaplet), Peml, Bárta - Mourek (46. Manych), Mauer, Šena, Fako - Buřita, Stránský.

Doubí: Blažek - Vedral, Šrůtek, P. Gruncl, Oppolzer (81. Kraus) - Míka (46. Sůra), Kavka (46. Blažek), Vlach, Hruboň - Soukup, Karásek.

KRÁSNÝ LES - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 5:4 (2:1)

Domácí představili své posily a většinou se hrálo na polovině soupeře. Jenže ten dobře bránil a jeho 16letý gólman Průšek ml. byl mnohdy k nepřekonání. I když to domácí do plných neumějí, vedli již 4:1 (také zásluhou Matěje Stříteského - hattrick). Nakonec stateční hosté stihli krátce před závěrem zápas zdramatizovat na 4:5. V rozmezí čtvrthodinky (60. - 75. minuta) padlo pět gólů. A to vše za řízení rozhodcovské trojice, jenž má dohromady 223 let.

Branky: 15., 60. a 70. Matěj Stříteský, 35. a 64. Dominik Folda - 36. Vajtr, 66. T. Macháček, 75. Jiřišta, 89. Kittner. Rozhodčí: Albl. Diváků: 75.

Kr. Les: Závůrka - Branda, Záruba, Rekšák, Lukáš Folda - Němec, Roman Folda, Stříteský, Závěta - Stejskal, Dominik Folda.

Kr. Studánka: Průšek - Lednický, Soukup, T. Macháček, Leitgeb - Vajtr (58. Kittner), Novák, Urban, Chobot - Jiřišta, Horáček.



VRATISLAVICE - VESEC B 4:1 (3:0)

Domácí sice potvrdili roli papírového favorita, ale hra tomu neodpovídala. První gól daly Vratislavice "angličanem", jenže pak polevili a Vesec se dostal do hry. Po akci a koncovce Škopka bylo 2:0, což domácí povzbudilo a hlavička Škopka znamenal třígólový náskok do půlky. Vesec po přestávce na domácí vlétl, a ti plno závarů přežili. Čerstvý Háza oživil útok hostů a domácí byli přehrávání. Dost se kazilo a byla tak z fotbalu dost holomajzna, ve které aktivnější Vesečtí snižovali jen z penalty.

Branky: 33. a 42. Škopek, 7. Váňa, 66. Kavetskyi - 69. Macháček z pen. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 1:2. Diváků: 35.

Vratislavice: Serhieiev - Schovanec, Jonák, Salaba, Jindra - Házi, Šimůnek, Váňa, Dašek (75. Vaynahiy) - Škopek (59. Jakubec), Kavetskyi (84. Scerban). Vesec: Němec - Burde (55. Háza), Pavelka, Fronc st., T. Macháček (81. Veverka) - Engelhart (46. Čejchan), Brauner, Štěpánek, Čížek (55. Vrabec) - Schmidbauer, Kropáček.

BÍLÝ KOSTEL B - JOKERS 1:5 (0:3)

Žolíci byli herně lepší a zdobil je zejména rychlý přechod do útoků. Domácí zaváhali v závěru půle, kdy dvakrát inkasovali. Trochu naděje jim do žil vlila proměněná penalta za faul, ale posledních dvacet minut dohrávali jen v deseti, protože měli prostřídáno a jeden hráč se zranil. V oslabení, v úplném závěru utkání pak ještě dvakrát Jokers udeřili.

Branky: 68. Gazquez z pen. - 90. a 92. Mokrý, 21. Kolka, 44. Abrahám, 45. Mraček. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 0:2. Diváků: 100.

B. Kostel: Martínek - Lukáš Janáček, Libor Janáček, Černý (76. Lebeda), Dušek (46. Doupovec) - Janeček, Gazquez, Vlček (46. D. Ďuriš), Leoš Janáček - Valdhans (46. Binar), Vik (46. Lochman).

Jokers: Šimon - Zimmermann, Tobolka, Stříbrný, Suk (62. Němec) - Abrahám, Lopuszynski, Le (62. Vaněk), L. Šrajbr (87. Kinský) - Mraček (87. Likavec), Kolka (53. Mokrý).



VIŠŇOVÁ B - MACHNÍN 4:1 (1:1)

Hosté se představili jako zdatný tým, který dokázal dlouho držet nadějný stav. Domácí zabrali po hodině hry a dočkali se trefou Dobrovodského konečně do vedení. Dvakrát se v zápase trefil Messi Štrbák - poprvé prostřelil vše ze 13 metrů a poté do prázdné po spolupráci se Švadlenkou. Nakonec v poslední minutě výhru proti otevřeně bojujícímu soupeři vstřelil Pavlů.

Branky: 40. a 80. Štrbák, 76. Dobrovodský, 90. Pavlů - 19. Šebek. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 0:1. Diváků: 100.

Višňová: Urban - Labský, Beran, Dobrovodský, Šilhavík (46. Šmidrkal) - Pavlů, Roubal, Štrbák (81. Bečička), Kutílek (67. Horáček) - Lachman, Machek (52. Švadlenka).

Machnín: Stehlík - Svačinka (46. Hanibal), M. Gruncl (46. Štork), German, Poláček - Stuchlík, Šaroun, Bárta, Šebek (80. Zbořil) - Souček (88. Bér), Křivský.