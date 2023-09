V pátém podzimním zápase fotbalového okresu se konečně první výhry dočkalo Doubí, které v derby těsně porazilo nováčka z Vesce. Vedoucí Višňová opět nezaváhala a doma zdolala Bílý Kostel, který předvedl sympatický výkon. Vratislavice podruhé za sebou remizovaly, mají bod ze hřiště Jokers. Dolní Řasnice v souboji bezzubých mužstev porazila Frýdlant na jeho hřišti. Krásná Studánka v kdysi velice sledovaném derby padla 0:5 s Mníškem a potřetí v řadě nedala ani gól. Třikrát vyšly střelecky naprázdno také Hejnice, ale ty mají alespoň bod z minula. Machnín si v nervózním boji proti Krásnému Lesu připsal bod. Střelcem kola je Radek Dobrovodský z vedoucí Višňové, který zaznamenal hattrick.

Okresní přebor: Machnín (modro-červená) - Krásný Les 1:1. | Foto: Hanka Strnádková

FRÝDLANT B - DOLNÍ ŘASNICE 1:2 (0:1)

Totální zmar v podání domácích a nemohoucnost v koncovce proti bezzubému soupeři. Dolní však dokázala dvě šance proměnit, a to ji stačilo. Frýdlant sice tlačil, ale marnost nad marnost. U hostů zlobil útočící Sochor, který se spolupodepsal na zisku tří nečekaných bodů.

Branky: 58. Mourek - 9. M. Kovačík, 57. O. David. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 5:0. Diváků: 70.

Frýdlant: Němec - Peml, Tichý, Pleskač, Schmidt - Mauer, Šena, Heinzl, Ptáček - Stránský, Buřita.

D. Řasnice: Kandus - T. Kovačík, Jelínek, Riedl, M. Kovačík - Kadera, O. David, R. David - Bartoš, Sochor, Šírek.



KRÁSNÁ STUDÁNKA B - MNÍŠEK 0:5 (0:2)

Úvodní minuty byly pro domácích, ale tvrdě je srazil vlastní gól. To zamávalo nejen jejich psychikou a již se herně nezvedli. Tým se rozložil a vůbec si nevypracoval kloudnou útočnou akci. Průběh byl dále jednoznačný a Studni nepomohl ani odchod zraněného kapitána Macháčka.

Branky: 48. a 57. Teubner, 11. vlastní, 41. Matěj Proche, 64. Rašín. Rozhodčí: Honzejk, ŽK: 0:2. Diváků: 40.

Kr. Studánka: Jirák - Kulašiak (46. Kadeřábek), Hloušek, T. Macháček (40. Vajtr), Horáček, Š. Vondráček - Zatroch, Jiřišta (62. Chobot), Chotěnovský (62. Hošťálek) - Smolák, Holub (55. Leitgeb).

Mníšek: Skála - Žabka, L. Halama, Kos, Mikeš (58. Švanda) - Matěj Proche (72. Coufal), Rašín, Čeřovský, Drašner - Teubner, Barbořák.

Slovan získal posilu do útoku až z maltské ligy. Kde historicky také lovil?

HEJNICE - RYNOLTICE 0:2 (0:2)

Souboj týmů, které dobrovolně nedávno opustily krajské soutěže, zvládlo mužstvo hostů. To hned z prvního útoku T. Vacka vstřelilo do prázdné brány gól Markem Tvrzníkem. Další tři šance Rynoltičtí nedali, ale také Hejničtí dvě vyložené příležitosti promarnili. Do půle se ještě trefil z trestného kopu Tomáš Vacek. Ve druhé části hráli hosté spíše na údržbu a šancí celkově bylo pomálu.

Branky: 1. M. Tvrzník, 32. T. Vacek. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 1:0. Diváků: 50.

Hejnice: Farkaš - Havel, Štícha, Sýkora, Fikl - Ouhrabka, Mihulka (72. Pavel Zoreník), Petr Zoreník (46. Tichý), Leitner - Fiam (46. Keller), Duma.

Rynoltice: J. Vacek - Borsuk (72. Dobrovolný), Zelený, O. Tvrzník, Kotek - M. Tvrzník (46. Dvořák), Karásek, Rudolf (66. Vávra), Kopic - Moravec, T. Vacek.



MACHNÍN - KRÁSNÝ LES 1:1 (1:0)

Machnín se sice dostal do vedení, ale nebyl to až takový nápor, jaký se očekával. Šance byly na obou stranách a jednou se dost vehementně hosté dožadovali penalty. Rozhodčí nebyl v celém utkání jistý a po jeho verdiktech přibývalo diskuzních kroužků. Ve II. půli hosté měli výhodu penalty, kterou sice brankář vyrazil, ale dobíhající hráč zavěsil. Jenže sudí viděl faul a gól neuznal. Domácí se nadále nevyvarovali chybek a po autu Lesa propadl míč přes šest hráčů ke Stříteskému, jenž zajistil plichtu. V rozkouskovaném fotbale plném karet, nakonec domácí Štork viděl i červenou.

Branky: 12. Šebek - 85. Stříteský. Rozhodčí: Exner, ŽK: 6:6, ČK: 88. Štork (M). Diváků: 70.

Machnín: Stehlík - Bér, Šaroun, German, Křivský (58. Hanibal) - Stuchlík, Poláček, Bárta, Minář (71. Svačinka) - Šebek (58. Štork), Souček (85. Zbořil).

Kr. Les: Závůrka - Závěta, Záruba, Kravar (59. Bušovský), Rekšák - Němec, R. Folda, Stříteský, Čekan - D. Folda, Čaban.

ANKETA: Bílí Tygři představili nové dresy. Které se vám líbily nejvíce?

DOUBÍ B - VESEC B 3:2 (3:2)Domácí v sousedském derby dvakrát dotahovali náskok nováčka, když všechny branky padly do 33. minuty. Zásluhu na otočení skóre měl urostlý Lukáš Hruboň, jenž se dvakrát ve vápně prosadil po centrech. Ve druhém poločase měl Vesec více ze hry, naproti tomu domácí nastřelili dvakrát břevno a z brejků si vytvořili víc šancí.

Branky: 31. a 33. Hruboň, 18. Šrůtek - 15. Čížek, 29. Tichý. Rozhodčí: Jirák, ŽK: 2:2. Diváků: 100. Doubí: Šimek - Kosiewicz, Vedral, Valášek, Holec - Pácalt, Karásek (89. P. Gruncl), Hruboň, Šrůtek (61. Vlach) - Hanuš (46. T. Gruncl), Soukup. Vesec: Němec - Müller, Tichý (39. Kropáček), Fronc st., Valenta - Čejchan, Brauner, Čížek, Schmidbauer (46. Pavelka) - Vrabec, Štěpánek (75. Burde).



JOKERS - VRATISLAVICE 2:2 (1:2)

Hosté udrželi podzimní neporazitelnost, ale za cenu druhé remízy v řadě. Poločas byli Vratislavice lepší a kromě dvou branek měly další šanci. Ve II. poločase hráli Vratislavičtí na brejky, naproti tomu Jokers občas soupeře mačkali a byli nebezpeční po rohových kopech, kterých zahrávali patnáct. Nakonec srovnali z penalty.

Branky: 20. vlastní, 70. Abrahám z pen. - 6. Strauss, 29. Škopek. Rozhodčí: Šnýdl, ŽK: 0:3, ČK: 93. Zejbrlík (V). Diváků: 120.

Jokers: Šimon - Tobolka, Zimmermann, Kochan, Suk (46. Barcuch) - Le (51. Vaněk), Kolka, Lopuszynski, Abrahám - Mraček (74. Garčic), Stříbrný (46. Šůma).

Vratislavice: Serhieiev - Roubal, Salaba, Zejbrlík, Jindra - Dašek (79. Bráza), Házi, Šidák, Váňa - Strauss (69. Kavetskyi), Škopek.

GLOSA: Extraligový hokej je zpět. Jak na tom budou Bílí Tygři?

VIŠŇOVÁ B - BÍLÝ KOSTEL B 6:3 (2:2)Nádherné utkání se spoustou gólů. Fotbalovější Kostel si tak vysokou porážku za předvedenou hru nezasloužil. Po šanci Vika z Kostela nebyl přesný ani domácí Štrbák hlavou. Až poté poslal Dobrovodský přesným trestným kopem domácí do vedení. Ale za pět minut hosté srovnali po skrumáži Vikem. Krátce na to tečoval Dobrovodský míč do sítě podruhé, ale vlastenec ukončil domácí vedení. Po přestávce fauloval brankář Kostela Pikouse a dostal druhou žlutou kartu. Následně penaltu proměnil Labský. Přestože byli hosté v deseti, měli více ze hry. Jenže ve velkých šancích se neprosadil Gazquez a po chvíli musel za domácího gólmana zasahovat na čáře Roubal. Naděje hostů ukončil krásně Dobrovodský ranou ze 20 metrů. V posledních minutách na centr naběhl Švadlenka (5:2) a zkušený Libor Janáček z velkého vápna korigoval stav. Poslední gólové slovo měl domácí Kutílek, který se trefoval do prázdné brány po centru Žežulky.

Branky: 29., 38. a 71. Radek Dobrovodský, 52. Labský z pen., 87. Švadlenka, 91. Kutílek - 36. Vik, 42. vlastní, 88. Libor Janáček. Rozhodčí: Proche, ŽK: 1:4, ČK: 50. P. Ulrich (BK). Diváků: 150. Višňová: Ismanický - Pavlů, Roubal, Šilhavík (56. Švadlenka), Labský - Bláha (46. Šmidrkal), Dobrovodský, Bečička (72. Kutílek), Pikous - Štrbák (81. Želonka), Beran. B. Kostel: P. Ulrich - Jakubec, Libor Janáček, Vlček, Leoš Janáček (81. Lebeda) - F. Ulrich (75. D. Ďuriš), Gazquez, Karásek, Lochman - Dušek (52. Valdhans), Vik.