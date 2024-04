Ve 20. kole vyhrál po čtyřzápasové pauze bez bodu Vesec na hřišti poslední Krásné Studánky. Naopak šňůru bez výhry natáhl na šest zápasů Frýdlant. Také Hejnickým se nedaří a padli doma s Mníškem, který se dostal do čela tabulky. Vratislavice zvítězily na hřišti Machnína, který po minulé šestigólové výhře nedal ani gól. Velkou bitvu sliboval zápas Jokers s vedoucími Rynolticemi. Ty bez dvou vyloučených prohrály. Jokers, kteří měli také jednoho vyloučeného, mají pět vítězství v řadě. Doubí neuspělo doma s Bílým Kostelem a Višňová se protrápila k výhře nad Dolní Řasnicí.

Jokers (v rudém) porazili na domácím hřišti Rynoltice 2:0 a sesadili je z trůnu. | Foto: Hanka Strnádková

KRÁSNÁ STUDÁNKA B - VESEC B 0:1 (0:1)

Domácí hodinu marně dobývali branku hostů. Těm zachytal výborně brankář Němec, jemuž pomohlo i břevno. Vesci, který měl za sebou čtyři prohry v řadě, nakonec vyšla ojedinělá šance, kterou ale využil naplno. Domácí ve II. půli hráli v křeči a soupeř dobře bránil.

Branka: 27. Pavelka. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 1:2, ČK: trenér T. Macháček (KS). Diváků: 70.

Kr. Studánka: Jirák - Janus (78. P. Průšek ml.), Lednický, Urban, Lisa (50. T. Hájek) - Smolák, M. Macháček, Kadeřábek (60. Petrík), Černý - Novotný, Pojsl.

Vesec: M. Němec - Pavelka (46. T. Němec), Kropáček, Müller, Havlišta - Engelhart (60. Vrabec), Ogurčák (29. Matěcha), Čejchan, Čížek - Schmidbauer (49. Veverka), Pavlů.



HEJNICE - MNÍŠEK 2:4 (1:2)

Hejnice sice nehrály špatně, ale hosté prostě byli lepší. Domácí dost srazil třetí gól po chybě gólmana, a přestože se nadechli v závěru k desetiminutovému vzepětí, na fotbalovější Mníšek to nestačilo. Mníšek má již sérii devíti zápasů s plným počtem bodů.

Branky: 21. Heller, 55. J. Leitner - 3. a 60. Teubner, 43. a 90. Drašner. Rozhodčí: Polák. Diváků: 70.

Hejnice: Zavřel - Sýkora, Zrubec, J. Leitner, Štícha - Heller (46. Kohut), Čivrný, Kinský (46. Koval), Ouhrabka - Duma (64. Tichý), Cifra (64. R. Leitner). Mníšek: Skála - Drašner, Šikýř, Vít (36. Mikeš), Čeřovský - Kos (90. Klement), Rašín, Sonntag (58. Coufal), Barbořák - Teubner, Žabka.

MACHNÍN - VRATISLAVICE 0:3 (0:3)

Vratislavice dokázaly přečíst taktiku Machnína, když mu nedaly prostor a dobře jej napadaly. Navíc měli vítězové ve svém středu Tomáše Salabu, který byl střelecky produktivní jako dlouho ne. Mohlo být i hůř, když brankář Machnína Stehlík chytil penaltu. Domácí neměli velké šance, nebyli směrem dopředu nebezpeční.

Branky: 18., 18. a 33. Tomáš Salaba. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 0:1. Diváků: 40.

Machnín: Stehlík - Fanta (3. Binka - 80. Bér), German, Šaroun, Poláček (80. Aubrecht) - Stuchlík, Bárta, Křivský, Gondola - Šebek (67. M. Černý), Štork. Vratislavice: Serhieiev - J. Roubal, Bergr, Zejbrlík, Jindra - Smolík, Házi, Šidák (67. V. Roubal), Bráza (89. Lhota) - Váňa (77. Dašek), Salaba.



FRÝDLANT B - KRÁSNÝ LES 3:6 (2:3)

Celkem vyrovnaný zápas, který byl vyrovnaný i na šance, nakonec vyhráli v koncovce efektivnější hosté z Lesa. Domácí sice velice brzy vedli, ale bylo to málo. Rozum Lesu dával středopolař Roman Folda a také zkušený Krišal si domácí doslova vodil. Frýdlant se řítí do problémů - jeho jarní bilance je nula bodů a skóre 5:24.

Branky: 1. z pen., 36. a 88. Jan Buřita - 41. a 43. Čaban, 20. Stříteský, 65. D. Folda, 86. Krišal, 90. Bušovský. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 0:1. Diváků: 60. Frýdlant: Brožík - Bárta, Tichý, Peml, Schmidt - Kubát, Šena, Buřita, Mourek (65. Kaplet) - Fako, Ptáček.

Kr. Les: Vošvrda - Škareda (65. Krišal), Ismanický, Rekšák, Čekan - Závěta (46. Havlíček), R. Folda (82. Bušovský), Stříteský, Borecký (72. Vebr) - D. Folda, Čaban (65. Závůrka).

JOKERS - RYNOLTICE 2:0 (1:0)

Nervózní bitva měla kaňku hned ve 23. minutě, kdy domácí Mraček fauloval hostujícího gólmana J. Vacka a byl vyloučen. V roli mstitele vystoupil Dvořák a za strčení byl vyloučen také. Navíc potom musel brankář vystřídat. Ale jeho náhradník Dobrovolný přiváděl domácí hráče k šílenství, když zlikvidoval snad osm šancí (pět nájezdů). Jokers šli do vedení z penalty za ruku (hráč byl navíc vyloučen) a poté dovršili dílo zkázy opět Abrahámem. Hosté se v oslabení do větších šancí nedostali a po třinácti zápasech padli. Porážka znamená sesun na druhou příčku.

Branky: 42. z pen. a 82. Abrahám. Rozhodčí: Kořínek, ŽK: 1:5, ČK: 23. Mraček (J) - 23. Dvořák, 41. Kotek (oba R). Diváků: 100.

Jokers: Šimon - Zimmermann, Němec (89. Rys), Barcuch, Suk (71. Mokrý) - Le (89. Vaněk), Tobolka, Abrahám, Lopuszynski (46. Šůma) - L. Šrajbr (57. Stříbrný), Mraček.

Rynoltice: J. Vacek (28. Dobrovolný) - Borsuk, Zelený, O. Tvrzník, Dvořák - M. Tvrzník (46. Hanzl), Kotek, Švarc (71. Rudolf), Kopic - T. Vacek, Bláha.



DOUBÍ B - BÍLÝ KOSTEL B 1:3 (1:1)

V ostrém začátku byl po třech minutách stav 1:1. Vyrovnaný zápas měl své šance na obou stranách, ale domácí zahazovali i ty z malého vápna. Hosty dirigoval exligový Libor Janáček ze středu zálohy, vstřelil gól a byl i u druhého. Pak Kostel dokonal dílo zkázy za pár minut z protiútoku.

Branky: 1. Kosiewicz - 3. Libor Janáček, 64. Karásek, 66. Kričfalušij. Rozhodčí: Stable, ŽK: 4:1. Diváků: 40.

Doubí: M. Blažek - T. Blažek (46. Kříček), Valášek, Kabát, P. Gruncl - T. Gruncl, Brož, Hanuš (46. Holec), Kraus (64. Ladýř) - Soukup, Kosiewicz.

B. Kostel: Martínek - Valdhans (71. Gregor), Černý, Čáp, Vlček - Jakubec, Libor Janáček, Karásek, Leoš Janáček - Sedlmajer, Stárek (46. Kričfalušij).

VIŠŇOVÁ B - DOLNÍ ŘASNICE 2:1 (1:1)

Domácí nastoupili s "oživeným" Janem Lachmanem a po brejku zakončoval na 1:0 Dobrovodský. Chvilku na to bylo srovnáno, protože se z velkého vápna trefil Sochor. Poté nedokázal zacílit přesně zblízka Štrbák a Dobrovodský mířil vedle. Po přestávce přišla rychlá akce domácích a na konci všeho byl přesný "Messi" Štrbák. Těžko by někdo uvěřil, že to byl poslední gól zápasu. Domácí předvedli zoufalou koncovku a jednou zastoupil za brankáře na čáře obránce. Nakonec ještě hosté mohli dosáhnout Sochorem na bod, ale jeho ránu vyrazil gólman.

Branky: 13. Dobrovodský, 47. Štrbák - 15. Svoboda. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 0:2. Diváků: 80.

Višňová: Urban - Kutílek, Labský, Roubal, Jan Lachman - Machek, Pavlů (53. Šmidrkal), Jar. Lachman, Dobrovodský - Štrbák (53. Šilhavík), Beran (53. Kopecký).

D. Řasnice: Kandus - T. Kovačík, Hradec (68. Kučera), M. Kovačík, David - Riedl, Sochor, Rajchert, Svoboda - Šírek, Pospíchal.