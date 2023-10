„Před utkáním jsem vůbec necítil, že by mi mohl zápas takto vyjít, ale oproti soupeři jsme byli mladý tým a přehráli je. Máme v kádru asi šest dorostenců, a to udělalo hodně. Byla tam jedna penalta a ostatní góly jsem dával prakticky do prázdné brány. Stál jsem ve správný čas na správném místě,“ usmál se kapitán družstva.