Takhle ne! Okresní fotbal odsoudil chování hráčů nebývale vysokými tresty

/VIDEO/ Začátkem listopadu se na hřišti nedaleko Liberce událo něco, co do fotbalu rozhodně nepatří. Během zápasu mezi domácí Stráží nad Nisou a hosty z Chotyně se v 66. minutě strhla potyčka, do které se kromě fanoušků zapojili také hráči. Výsledkem byly čtyři červené karty a dlouhé šetření disciplinární komise, která po několika mimořádných zasedáních vynesla tvrdé, ale pochopitelné tresty.

Ve III. třídě jih se v utkání domácí Stráže nad Nisou s Chotyní poprali hráči společně s fanoušky. | Video: Jaroslav Opatrný