FRÝDLANT B - BÍLÝ KOSTEL B 2:3 (1:1)

Oba týmy nasadily po třech mladících do 17 let, navíc kostelecký Richard Vlček má teprve 14 roků. No a s ním v sestavě byl Josef Černý, o 42 let starší borec! Přesto Černý dokázal po standardce vyrovnat na 1:1. Přitom Frýdlant měl hosty doslova na lopatě, a to v průběhu celého zápasu. Jenže tutovky nedal. Naopak "Bílák" dokázal využít dva brejky k vedení. Domácí stihli ke konci jen snížit.

Branky: 7. Schmidt, 92. Kubát - 35. Černý, 63. Valdhans, 77. Sedlmajer.



BULOVKA - VIŠŇOVÁ B 2:3 (0:2)

Hosté celý poločas potvrzovali svoji kvalitu a navrch přidali dva góly do sítě navrátivšího Miroslava Zajíčka. To se trefil "Messi" Štrbák. Višňová domácí doslova mlela, ale již bez brankového efektu. Po přestávce Bulovka zabrala a zabojovala. Snížila, ale soupeř opět vedl o dvě trefy. Zápas již byl vyrovnanější a domácí srovnali i síly, jenže ne gólově. Přitom ještě po brance Hofmana na srovnání bylo.

Branky: 68. Plesar, 84. Hofman - 3. a 18. Štrbák, 83. Stable.

HEJNICE - NOVÉ MĚSTO 7:3 (4:0)

Domácím vyšel první poločas úplně ve všem. Dařilo se střelecky, kdy se prosadil čistým hattrickem Štěpán Štícha. Město nebylo ve své kůži, až když po přestávce domácí polevili, dokázali vsítit tři úspěchy. To však bylo v utkání, které řídil laik, málo.

Branky: 17., 31. a 39. Štěpán Štícha, 58. a 70. Cifra, 12. Přibyl - 60. Nulíček, 62. Kolenkár, 88. Pávek.



MACHNÍN - VESEC B 4:0 (1:0)

Machnín si týmovým výkonem dokráčel pro premiérovou výhru. Zaslouženou, protože po celý zápas byl lepší a určoval tempo hry. Čtyři šance využil a soupeř pořádně brankáře neprověřil. Počet branek byl ještě pro Vesec milosrdným. Kvalitně zahrál Binka.

Branky: 75. a 82. Šebek, 38. Svatoň, 62. Zbořil.

KRÁSNÝ LES - RYNOLTICE 2:0 (1:0)

Domácí postavili novou akvizici Havlíčka z Višňové, a ten hned vstřelil gól. Poté byl vyloučen hostující hráč, přesto se hrálo většinou ve středu pole. Les do utkání překopal obranu a dařilo se i brankáři. Ve finále nakonec domácí pojistili první výhru druhým gólem.

Branky: 45. Havlíček, 90. D. Folda. ČK: 15. O. Tvrzník (R).



VRATISLAVICE - STRÁŽ 2:0 (2:0)

Hosté mají ve svém středu řadu zkušených hráčů, kteří jsou doplněni běhavým mládím. Přesto mohl domácí Salaba dvakrát měnit skóre, kdy běžel sám na branku. Nedal nic, ale nakonec se prosadil šajtlí. Druhý zásah přidal po rychlém přechodu do útoku a centru na zadní tyči. Hra se stále přelévala a byla plná soubojů. Druhá půle začala pro domácí nadějně, jenže ti byli často ukvapení. Stráž převzala iniciativu, vycítila šanci na zkorigování stavu, což se jí nakonec nepovedlo. Navíc v nervózním závěru přišla o vyloučeného hráče.

Branky: 30. a 45. Salaba. ČK: 81. Landa (S).

DOUBÍ B - ROZSTÁNÍ B 5:2 (1:2)

Domácí sice byli od začátku a prakticky po celý zápas lepší, přesto hosté dvakrát po centrech skórovali hlavou a vedli. Doubí se povedl vstup do druhého poločasu, ve kterém se dvakrát prosadil Soukup. V pěti minutách tak domácí otočili skóre. K tomu ještě dobře prostřídali a přidali nováčkovi z penalty pátý gól na cestu. Rozstání ve druhém poločase úplně odešlo a prakticky neohrozilo veterána Šimka v bráně.

Branky: 46. a 49. Soukup, 34. Hruboň, 50. Ladýř, 69. Valášek z pen. - 3. Pavlů, 42. J. Čihula.