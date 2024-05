Situace na špici okresního přeboru se trochu vyjasňuje. Druhé Rynoltice jen remizovaly v Krásném Lese, takže je předskočili Jokers po výhře v Machníně. Před Rynoltice se dostal po vysoké výhře v Dolní Řasnici i Mníšek. Již pošesté v řadě bodovaly Hejnice, tentokrát porazily doma hrající Frýdlant. Lídr z Višňové spláchl poslední Krásnou Studánku a zápasy Doubí s Vratislavicemi a Bílý Kostel - Vesec skončily plichtou. V dolních patrech tabulky se hraje teoreticky o druhého sestupujícího ke Krásné Studánce. Zde jsou v ohrožení hned čtyři týmy. Ale nepředbíhejme, protože může padat nakonec jen poslední.

Krásný Les (ve žlutém) doma remizoval v přestřelce s Rynolticemi 4:4. | Foto: Hanka Strnádková

FRÝDLANT B - HEJNICE 2:3 (0:3)

Domácí hráli v okleštěné sestavě, navíc v základu byl 14letý Gonda. Frýdlant prospal celý poločas a lépe kombinující Hejnice vstřelily tři branky. Po přestávce však hostům docházel dech a domácí začali finišovat. Snížili na dostřel, jenže na víc jim nezbyl čas. Hejnice tak završily šestý zápas v řadě bez porážky. Naopak domácí jsou nadále v sestupovém ohrožení.

Branky: 63. Heinzl, 85. Kubát - 7. a 10. Sýkora, 26. Zrubec. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 2:0. Diváků: 50.

Frýdlant: Brožík - Válek, Tichý, Pleskač, Schmidt - Kubát, Šena, Heinzl (84. Lojek), Bárta - Kaplet (56. Manych).

Hejnice: Zavřel - Sýkora, Ouhrabka, Štícha, Fikl - Prokop, Heller (51. Aygören), Cifra (51. Tichý), Koval - Kohut, Zrubec.



MACHNÍN - JOKERS 1:3 (0:1)

Sudí od začátku nasadil přísný metr, když brzy domácí chytli dvě žluté. Jokers byl oproti domácímu "céčku" běhavější a šel do vedení z penalty za nastřelenou ruku hráče ve zdi. Machnín bojoval a dokázal vyrovnat Šarounem. Stejný hráč byl však po extempore a druhé žluté kartě krátce na to vyloučen. Navíc hostující Abrahám ranou málem přepůlil tyč. Hostům vedení usnadnil chybou špatně rozehrávkou gólman. Domácí nakonec v oslabení inkasovali opět z penalty, kdy po souboji jejich hráč spadl rukama na míč ve vápně.

Branky: 62. Šaroun - 22. a 88. Abrahám obě z pen., 72. Le. Rozhodčí: Toman, ŽK: 4:2, ČK: 65. Šaroun (M). Diváků: 50.

Machnín: Poláček - Šebek, Bér, German, Křivský - Černý, Šaroun, Stuchlík, Gondola (37. Ašver) - Pičman, Štork.

Jokers: Šimon (14. Harda) - Zimmermann, Němec, Barcuch, Suk - Le, Pařík (86. Garčic), Abrahám, Tobolka - L. Šrajbr, Mraček (86. Stříbrný).

KRÁSNÝ LES - RYNOLTICE 4:4 (1:1)

Les má plno marodů, přesto se dostal ve vyrovnaném mači do vedení. Hosté v bojovném utkání do půle srovnali. Po neproměňování šancí se s góly roztrhl pytel a od 61. do 65. minuty padly hned tři. To vedli Rynoltičtí 3:2. Domácí však dokázali v závěru, během čtyř minut zvrátit stav na 4:3. Přesto šťastnější Rynoltice nakonec na bod dosáhly tři minuty před koncem.

Branky: 18. Čaban, 61. Čekan, 81. Stříteský, 84. Němec - 27. Ryšavý, 63. T. Vacek, 65. vlastní, 87. Dobrovolný. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 3:4. Diváků: 70. Kr. Les: Závůrka - Závěta (65. Strnádek), Čekan (90. Bušovský), Ismanický, L. Folda - Němec, R. Folda, Stříteský, Rekšák - D. Folda, Čaban (68. Vebr). Rynoltice: J. Vacek - Borsuk, O. Tvrzník (77. Švarc), Karásek, Zelený - M. Tvrzník, Kotek, Ryšavý, Kopic - Dobrovolný, T. Vacek.



DOLNÍ ŘASNICE - MNÍŠEK 1:8 (0:3)

Za domácí nastoupil prvně na jaře veterán Šimička, protože Dolní nemá lidi. A jako již tradičně domácí zahráli v defenzivě špatně (celkem již inkasovali 111 branek). Naopak Mníšek si po minulé prohře spravil střeleckou chuť a osm jeho hráčů přispělo k výhře gólem. Hosté byli od začátku lepší ve všech směrech a hned z první střely docílili branku. Domácí toho moc neukázali, i když jedinou branku vstřelil David nádherně ze 35 metrů.

Branky: 64. David - 2. Žabka, 11. Kos, 31. Václavík, 55. P. Proche, 62. Jerie, 72. M. Proche, 80. Švanda ml. 82. Švanda st. Rozhodčí: Novák. Diváků: 30. D. Řasnice: Bartoš - T. Kovačík, M. Kovačík, Ressel, Riedl - Kadera, Rajchert, David, Svoboda - Šimička, Sochor.

Mníšek: Skála - M. Proche, Šikýř, P. Proche, Jerie - Kos, Barbořák, Rašín, Václavík (60. Švanda ml.) - Coufal (60. Švanda st.), Žabka (67. Mikeš).

VIŠŇOVÁ B - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 7:0 (2:0)

Na domácím pažitu to byl doslova pouťák. Domácí měli stále navrch a hosté zazlobili jen dvakrát (ve 37. minutě Černým a v 63. Michálkem), ale míče skončily vedle tyče. Višňová odstartovala vedení ranou Machka do prázdné branky a hlavičkou Pavlů. Štrbák svoji šanci nedal, ale jeho přihrávku chvíli po přestávce proměnil Machek na 3:0. Hned na to Dobrovodský trefil hlavou šibenici a stejný hráč využil centr Pavlů. Pak převahu po krásné akci zakončil Pavlů a poslední gólový zápis měl Radek Dobrovodský, jehož lob nachytal gólmana.

Branky: 50., 68. a 86. Radek Dobrovodský, 23. a 84. Pavlů, 14. a 48. Machek. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 1:0. Diváků: 60.

Višňová: Linke - Šmidrkal, Labský, Kepr (46. Bečička), Beran (73. Stable) - Jar. Lachman, Dobrovodský, Machek (52. Šilhavík), Štrbák (73. Hrouda) - Pavlů, Roubal.

Kr. Studánka: Jirák - Kulašiak, Černý, Lednický, Vacek - Hloušek (75. Kittner), Kušnirak, M. Macháček, Hošťálek - Průšek ml. (61. Michálek), Leitgeb.



BÍLÝ KOSTEL B - VESEC B 3:3 (1:2)

Domácí v bojovném zápase třikrát dotahovali vedení rychlého a běhavého soupeře. Hosté vedli po pěkné akci, srovnal Libor Janáček, překvapivou střelou ze 45 metrů. Vesec dokázal být kvalitní v koncovce a do přestávky opět vedl. Po vyrovnávací brance si dali domácí po pěti minutách vlastence a toto manko stihli pár minut před koncem dorovnat. Nakonec ale měli kliku, když hosté v 90. minutě rozehraný trestný kop v šanci kopli vedle.

Branky: 29. Libor Janáček, 51. Kričfalušij, 86. F. Ulrich - 7. a 34. Štěpánek, 56. vlastní. Rozhodčí: Blažek, ŽK: 1:2. Diváků: 70.

B. Kostel: Martínek - Valdhans (73. Stárek), Strnad (46. Janeček), Černý, Vlček (46. Karásek) - Leoš Janáček, Libor Janáček, F. Ulrich, Jakubec - Sedlmajer, Kričfalušij.

Vesec: Němec - Burde (58. Vrabec), Pabiška (69. Veverka), Kropáček, Kašpar - Štěpánek, Engelhart (64. Brauner), Vácha, Čejchan - Čížek, Schmidbauer.

DOUBÍ B - VRATISLAVICE 2:2 (0:1)Derby utkání bylo naprosto vyrovnané, a přestože měli domácí o pár šancí víc, byli to hosté, kteří šli do vedení Salabou. Domácí bojovali, ale moc se jim v koncovce nedařilo. To zejména Soukupovi, který dvakrát netrefil prázdnou bránu. Dlouho Vratislavičtí drželi vedení, o které přišli díky Hruboňovi. Na straně domácích výborně chytal Šimek, ale toho překonal v závěru opět efektivní Salaba. Náskok ale hosté neudrželi a po třech minutách inkasovali zásluhou trefy Brože.

Branky: 76. Hruboň, 86. Brož - 36. a 83. Salaba. Rozhodčí: Čurda, ŽK: 1:1. Diváků: 50.

Doubí: Šimek - Lubas, Valášek, Kabát, Vlach - Ladýř (46. Kraus), Doropei, Hruboň, T. Gruncl - Soukup, Brož.

Vratislavice: Jakubec - Roubal, Bergr (67. Strauss), Zejbrlík, Smolík - Dašek (56. Jindra), Házi, Masár, Lhota (56. Váňa) - Šidák, Salaba.