Ve druhém jarním kole libereckého fotbalového okresu nečekaně klopýtly první Rynoltice na hřišti poslední Krásné Studánky a jen remizovaly 3:3. Mníšek veze tři body z Vesce a Bílý Kostel opět díky střelecké aktivitě Lochmana jasnou výhru z Frýdlantu. Machnín se dost natrápil s Dolní Řasnicí, podobně jako Vratislavice v Hejnicích. Ale oba favorité zvítězili. Jokers se nepárali s Krásným Lesem a dali mu bůra a Višňová pokořila doma hrající Doubí osmi brankami. Střelecky se blýskli hattrickem David Lochman (Bílý Kostel) a David Kutílek (Višňová).

V souboji B-týmů prohrál domácí Frýdlant (žlutá) s Bílým Kostelem vysoko 0:6. | Foto: Hanka Strnádková

VESEC B - MNÍŠEK 1:2 (0:2)

Vyrovnaný a bojovný zápas se lámal mezi 19. - 21. minutou, kdy dokázali hosté dvakrát trestat gólově. Do té doby byly šance na obou stranách. V závěru kvalitního souboje domácí snížili a pak dostali Mníšek pod tlak, který ale soupeř ustál.

Branky: 68. Matěcha - 20. Žabka, 21. Jerie. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 1:1. Diváků: 30.

Vesec: M. Němec - Kropáček (81. Pošta), T. Němec, Müller (84. Albrecht), Havlišta - Štěpánek, Engelhart, Buchta (46. Pabiška), Čejchan - Čížek, Schmidbauer (46. Matěcha).

Mníšek: Skála - Drašner, Lukáč, Vít, Čeřovský - Kos (77. Sádlík), Rašín, Sonntag, Jerie (81. Švanda) - Žabka, Teubner (66. Coufal).



KRÁSNÁ STUDÁNKA B - RYNOLTICE 3:3 (2:1)

Domácí zaskočili favorita a velmi brzy měli dvougólový náskok a na hřišti vládli. Jenže po druhé žluté kartě musel ve 38. minutě ze hřiště studánecký Opočenský a Rynoltičtí v závěru půle po rohu snížili. Hosté pak v přesilovce dvakrát udeřili, ale Studánce se povedla hra vabank a po jednom překopnutí obrany dokázala vydolovat bod. S rozhodčím nebyla ani jedna strana spokojena.

Branky: 2. a 6. Kadeřábek, 93. Smolák - 45. Kopic, 72. T. Vacek, 84. Kotek. Rozhodčí: Kubíček, ŽK: 4:2, ČK: 38. Opočenský (KS). Diváků: 70.

Kr. Studánka: Vymetal (46. P. Průšek) - Holub, Novák, Stoyka (68. Černý), Lednický - Urban, Opočenský, Zatroch (85. Michálek), Janus - Smolák, Kadeřábek.

Rynoltice: Kubínek - Borsuk, O. Tvrzník, Zelený, Dvořák - M. Tvrzník (66. Rudolf), Ryšavý (46. J. Vacek), Kopic, Karásek - T. Vacek (88. Dobrovolný), Kotek.

Dvougólový Kulenović řídil první venkovní výhru Slovanu. Kozel je za něho rád

MACHNÍN - DOLNÍ ŘASNICE 3:1 (1:1)

Domácí sice očekávali snadné vítězství, jenže v hodně průměrném zápase se hosté drželi a dokonce dokázali srovnat vedení. Více boj než fotbal nakonec přinesl Machnínu výhru, ale dost se nadřel. Fotbalových akcí bylo celkově pramálo, jen druhý gól byl po slušné kombinaci. Za stavu 3:1 dokázala Dolní nastřelit tyč.

Branky: 24. Šaroun z pen., 54. Bárta, 74. Šebek - 28. Sochor. Rozhodčí: Pavlů, ŽK: 1:1. Diváků: 50.

Machnín: Stehlík - Šaroun, German, Binka, Poláček (55. M. Černý) - Chomout (60. Fanta), Stuchlík, Bárta, Křivský - Souček (55. Gondola), Šebek (82. Svačinka).

D. Řasnice: Kandus - T. Kovačík, Hradec, Mareš, Ressel - Bartoš (74. Jelínek), Kadera, M. Kovačík, David - Riedl, Sochor.



FRÝDLANT B - BÍLÝ KOSTEL B 0:6 (0:1)

Domácí podali ostudný výkon, který plně koresponduje s jejich přístupem k tréninkům. Místy to bylo z frýdlantské strany dost trapný výkon a výkony katastrofické. Bohužel musela za domácí nastoupit i řada dorostenců, kteří měli svůj zápas v nohách. Střelecky se opět prosadil David Lochman, autor tří gólů.

Branky: 23., 50. a 65. David Lochman, 78. a 82. Vik, 68. Jan Ďuriš z pen. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 1:0. Diváků: 40.

Frýdlant: Němec - Bárta, Peml, Pleskač (24. Kaplet), Tichý (58. Válek) - Mourek, Buřita, Šena, Manych - Ptáček, Fako.

B. Kostel: Martínek - Valdhans, Strnad (62. Fedák), Vlček, Stejskal - Jakubec, Lochman, Binar, Kričfalušij, Vik - Jan Ďuriš (67. P. Ulrich).

Nebojovali jsme o záchranu tak, jak bych si představoval, řekl trenér naštvaně

HEJNICE - VRATISLAVICE 1:2 (1:1)

Hejničtí vycházeli z důsledné a zabezpečené obrany ke kontrům. Po hlavičce Jindry šli do vedení hosté, ale hned po rozehře a centru zapadl míč za brankáře Vratislavic. Závěrečné minuty se Vratislavice nemohly prosadit a domácí jim zatápěli. Po dlouhé bouřce v kabině hostů se jejich výkon trochu zlepšil, ale celkově měl každý tým jen po jedné tutovce. Závěr se tak dohrával v nervózní atmosféře, která mohla klidně být orámována kartami na obou stranách.

Branky: 17. Leitner - 16. Jindra, 50. Rejnart. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 5:2. Diváků: 70.

Hejnice: Zavřel - J. Leitner (77. Tichý), Duma (66. Heller), Cifra (77. Aygören), Sýkora - Fikl, Ouhrabka, Zrubec, Štícha (46. Pilík) - Fiam (66. Kohut), Matouš.

Vratislavice: Serhieiev - J. Roubal, Bergr (38. Dašek), Zejbrlík, Smolík - Váňa, Šidák, Bráza (46. Masár), Jindra - Lhota (74. V. Roubal), Rejnart (84. Jakubec).



DOUBÍ B - VIŠŇOVÁ B 3:8 (2:4)

Domácí v utkání stále dotahovali a do stavu 2:3 byl duel vyrovnaný. Jenže pak individuální chyby poslaly domácí do kopru a nepomohl ani fakt, že se poprvé od covidu dvakrát prosadil střelec Soukup. Postupem času Višňová potvrdila své kvality a jasně vyhrála. A to i díky hattricku Davida Kutílka.

Branky: 20. a 55. Soukup, 39. Kosiewicz - 31., 45. a 90. David Kutílek, 4. Lachman, 14. Šilhavík, 50. Beran, 54. Zahejský, 82. Dobrovodský. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 0:1. Diváků: 30.

Doubí: Šimek - Zahejský (66. P. Gruncl), Valášek, Kabát, Pavlas (24. Vedral) - Kukla (46. Kraus), T. Gruncl, Hruboň, Kosiewicz (66. Blažek) - Soukup, Brož.

Višňová: Urban - Bečička (66. Želonka), Labský, Pavlů, Dobrovodský - Lachman, Beran (55. Kopecký), Kutílek, Machek - Šmidrkal, Šilhavík (55. Švadlenka).

FOTO: Souboj o třetí místo urvalo Jablonné. Bojovný zápas, shodli se trenéři

JOKERS - KRÁSNÝ LES 5:1 (1:0)

Žolíci navázali na minulou výhru a podali výborný výkon. Čekalo se na první gól, po kterém se Jokers uklidnili a nebylo co řešit. První branka odšpuntovala domácí snažení, a ti přidali další čtyři branky. Les, který neměl moc šancí, výsledek jen kosmeticky upravil. Víc to nešlo, protože dohrával bez vyloučeného Němce.

Branky: 38. a 82. Mraček, 46. a 75. Rapčan, 68. Abrahám z pen. - 60. Borecký. Rozhodčí: Daniel, ŽK: 1:3, ČK: 68. Němec (KL). Diváků: 120.

Jokers: Šimon - J. Němec (55. Mokrý), Kochan (80. Stříbrný), Zimmermann, Suk (46. Rapčan) - Le (80. Likavec), Abrahám, Tobolka, Lopuszynski, L. Šrajbr (55. Barcuch) - Mraček.

Kr. Les: Vošvrda - Škareda (46. Havlíček), Ismanický, Rekšák, R. Folda - Stříteský, Borecký (72. Maryško), Čaban (82. Bušovský), D. Folda (46. Závěta) - Bufák, Němec.