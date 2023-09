„Byl to celkem jednoznačný zápas. Soupeř neměl příliš hráčů a navíc hodně z nich byli starší chlapi, takže jsme je uběhali,“ vrátil se k zápasu.

Před zápasem se Jindřichovický rodák necítil jinak než obvykle. „Vůbec jsem nečekal, že bych mohl dát tolik gólů. Navíc tolik branek v jednom utkání jsem v mužské kategorii vstřelil poprvé,“ dodal fanoušek Barcelony s úsměvem.

Možná mu pomohla jeho práce, protože dělá s municí. „Pracuji pro jednu firmu, která dodává munici pro armádu,“ prozradil.

Po řádění Lukáše Čermáka je Jablonné stále v kontaktu s čelem tabulky

Michalovi je teprve devatenáct let, a tak se nabízí otázka, jaké má fotbalové ambice. „Byl bych rád, kdybychom s Jindřichovicemi časem postoupili alespoň do okresního přeboru,“ řekl skormně a pokračoval. „Já osobně nemám sen hrát vyšší soutěže. Fotbal hraji pro zábavu a jsem rád s partou kluků, kterou v týmu máme.“

A jak tráví svůj volný čas? „Když to jde, chodím na ryby. Je to odpočinkový koníček a člověk si vyčistí hlavu,“ překvapil odpovědí, že i v mladé generaci se najdou tací, co vymění počítačové hry za pobyt v přírodě.