"Hrajeme spolu už od žáků. On pak šel sice do Liberce, ale vrátil se. Známe se tedy déle, oba jsme rychlí, nahrajeme si a jsme sehraní," chválí pětigólový Leitner svého spoluhráče a kamaráda, který je s 19 zásahy nejlepším střelcem soutěže.

Sám však zůstává poměrně skromný. "To, že jsem dal pět gólů, nepřeceňuji, stále se jedná pouze o 'prales'," říká s úsměvem pravý záložník hejnické rezervy. Také on byl jedním z hráčů, kteří ještě na podzim nastupovali za A-tým v krajské I.A třídě. Jenže Hejnice v zimní pauze soutěž odhlásily. "Nechtěl bych se k tomu moc vyjadřovat. Je to věc jiných lidí v klubu a není to v mé kompetenci," nechtěl si zadělávat na problémy 21-letý hráč.

Sám přiznává, že v zimě dostal laso z okolních klubů. "Mohl jsem jít do Frýdlantu nebo do Jokers. Zůstal jsem ale v Hejnicích, protože se řeklo, že chceme postoupit do Okresního přeboru. Jestli mám hrát okres doma nebo někde jinde, zůstanu raději doma v Hejnicích," prozradil Leitner, jehož celek zatím drží první příčku v tabulce dva body před Bulovkou.

Není to ani velký klubový cestovatel. Svému rodnému klubu je poměrně věrný. "Začínal jsem v Hejnicích. Když mi bylo přibližně 13 nebo 14 let, byl jsem ve výběru Slovanu Liberec, ale nikdy jsem tam nehrál. Poté jsem hrál chvíli ve Frýdlantu a následně se vrátil zpět do Hejnic," prozrazuje třetí nejlepší střelec soutěže, který v běžném životě pracuje v lese.

Neříká ale, že by se nechtěl podívat jinam. "Bylo by dobré zahrát si vyšší soutěž, například divizi. Je to takový malý sen. Nejvýše jsem hrál Krajský přebor právě v Hejnicích. Oproti soutěži, kde jsme teď, už je to fotbal a ne kopaná," vzdychne si. "Vyšší soutěže mě také víc baví, protože v okresu nebo III. třídě je člověk spíš okopaný. Dávám si pozor na nohy a nelétám do soubojů jako blázen," je uvědomělý fanoušek PSG či Realu Madrid.

Na druhou stranu ale dodává, že nepotřebuje odcházet za každou cenu. "Fotbal hraji hlavně pro zábavu. Mám ten sport strašně rád. Hraji ho od malička, je to můj největší koníček. Baví mě ho hrát i se na něj chodit dívat," uzavírá Leitner, jehož oblíbenci jsou Kylian Mbappé či Cristiano Ronaldo.