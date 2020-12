Odchovanec libereckého fotbalu Benjamin Vomáčka (42) chce kandidovat v blížících se volbách na post předsedy okresního fotbalového svazu. Ten v posledním volebním období řídil Pavel Doležel.

Výkonný výbor OFS Liberec svolává na druhou půlku ledna valnou hromadu fotbalových oddílů okresu Liberec, na kterou každý oddíl vyšle jednoho svého delegáta, jenž bude mít hlas rozhodující. Hlavním bodem programu budou volby předsedy, členů výkonného výboru a členů revizní komise. Funkční období je čtyřleté (2021 – 2024).

Kandidáty do jednotlivých funkcí mohou navrhovat výhradně kluby FAČR. Navržený kandidát musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas, a to buď písemně nebo veřejným prohlášením před volební komisí nebo valnou hromadou. A prvním takovým kandidátem, navíc na post předsedy, je Benjamin Vomáčka, kterého navrhl FK Krásná Studánka.

Vomáčka má za sebou bohatou ligovou kariéru a také byl manažerem v druholigovém Třinci. Nyní pracuje v sousedním Jablonci na postu ředitele Akademie.

Co vás k tomuto rozhodnutí přivedlo?

Loni jsem se potkal s Pavlem Doleželem, který mi naťukl situaci v OFS s tím, že je to pro něj poslední rok na postu předsedy a do dalšího období se mu funkcionařit již moc nechce. Já se tou dobou po 20 letech vracel do Liberce. To byl můj první kontakt s libereckým okresním fotbalem a náznak toho, proč kandidovat na post předsedy. Od ledna jsem začal pracovat v sousedním FK Jablonec, kde jsem ředitelem mládežnické akademie. Někdy před dvěma měsíci jsem se bavil se svým bývalým spoluhráčem Zbyňkem Rampáčkem a mluvili jsme o tom, jak to bude dál v okrese. No a domluvili jsme se, že bychom do okresního výboru šli spolu. Také jsem následně hovořil s paní Rinou Havlíčkovou, která působí na okrese a mluvili o tom, jak by to na svazu mohlo fungovat, sdělili si nějaké myšlenky. Myslím, že jsme si sedli i lidsky, a tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu.

Takže po nějakých nezávazných schůzkách s funkcionáři vás to chytlo?

Ano, určitě chci pomoci. Pracoval jsem téměř 5 let jako manažer v profi fotbale, nyní jsem rok u mládeže a práce mě bavila a baví. Proto zde na Liberecku následovaly schůzky s některými kluby, které budou mít pokračování ještě v prosinci. Trochu jsem si obšlápl Liberecko, Frýdlantsko i Hrádecko, bavil se s některými lidmi ze současného výboru, abych byl v obraze. Jak jsem řekl, dvacet let jsem tady nebyl, takže nejsem vševědoucí v tom, co a jak na Liberecku funguje. Zástupcům klubů jsem vysvětlil, co bych rád změnil a na čem pracoval. Měl jsem jednání i se Slovanem Liberec, s ředitelem panem Kleiblem i s ředitelem akademie panem Silovským, protože Slovan je důležitým hráčem na okrese. A odcházel jsem z obou schůzek s dobrými pocity.

Co chcete klubům v případě vašeho zvolení nabídnout? Jisté změny?

Chtěl bych okres více spojit, aby spolu kluby více komunikovaly a v rámci možností i spolupracovaly. To bude v této těžké době velmi důležité. Nevíme, jaké budou počty hráčů u mládeže, dospělých nebo rozhodčích, jakou škodu nucená přestávka udělá. Co se týká komisí, tak v případě chuti pokračování stávajících předsedů předpokládám pouze kosmetické změny a částečné okysličení v podobě nových a zapálených lidí. V létě se pak uvidí, tam bude větší prostor na případné změny. Prioritou pro nový výbor bude rozpohybování mládeže, aby začala opět sportovat. Mělo by se začít věkově co nejdříve, klidně již od 3 let a směřovat děti do fotbalu. Takový fotbalový tělocvik s trenéry. V neposlední řadě bude velmi důležité najít nové, mladé rozhodčí a ještě důležitější bude s nimi pracovat, tak aby byli připraveni na případné posuny do vyšších soutěží.

Jak by tedy mohl výbor vypadat?

Již jsem o tom přemýšlel. Záleží na kandidátech a volbě klubů, ale v případě, že bych se stal předsedou, tak bych ve výboru rád měl Zbyňka Rampáčka, který dělá ligového delegáta a má i velké zkušenosti s krajským a okresním fotbalem a Jiřího Štajnera, který je velká osobnost českého fotbalu a má chuť okresu pomoci.. Chtěl bych ve výboru mít zástupce nejen z Liberce, ale také z Frýdlantska, Hrádecka a jiných oblastí okresu, protože by měla fungovat zpětná vazba přes ně do ostatních oddílů.

PROFIL KANDIDÁTA

Jméno a příjmení: Benjamin Vomáčka

Věk: 42 let

Rodina: Otec tří dětí

Hráčská kariéra: Slovan Liberec, Bohemians Praha, Viktoria Plzeň, Slovan Bratislava, MŠK Žilina, Slavia Praha, Baník Ostrava, Fotbal Třinec.

Úspěchy: Dva tituly mistra se Žilinou. V nejvyšších soutěžích odehrál 330 zápasů a vstřelil 22 branek. V pohárové Evropě má 30 startů, z toho sedm v LM.