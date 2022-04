Byl to váš nejlepší zápas v sezoně? Asi ano, ale jsem hlavně rád, že jsem při absenci některých kluků pomohl ke třem bodům a výhře.

Můžete si pět gólů za za 59 minut vůbec pamatovat, jak padaly?

Abych řekl pravdu, vyplynulo to tak nějak hry, z tlaku celého mužstva, spoluhráči mě dobře našli, velký dík patří jim. Asi jsme se dobře orientoval před brankou.

Budete za ně platit?

Určitě jsem připraven, bude to asi v podobě něčeho tekutého.

Nemám metu, chci pomoci týmu k udržení prvního místa, ať si po sezoně můžeme říct, že jsme odvedli dobrou práci.

Máte nějaký vzor?

Úplně nemám, ale jsem fanoušek Liverpoolu. Vím, že mu od nás fandí i Matěj Stříteský. Já ten klub sleduju od mala. Měl jsem tu čest trénovat s jeho bývalým záložníkem Patrikem Bergrem, který měl v Humpolci bratrance a domluvil to. To pro mě asi vlastně byl takový vzor. Do Liverpoolu jezdím i na zápasy.

Máte nějaký fotbalový sen?

Já už ne, už je mi 36 let, tak teď je to spíš o předávání zkušeností mladším. Rád bych ještě tady postoupil, jsem v týmu čtvrtou sezonu, co jsem se přestěhoval do Liberce a přijal jsem nabídku.

Věříte si na vyšší soutěž?

Já osobně bych si věřil, ale záleželo by se na vedení. Uvidíme, jak se k tomu postaví.

Údajně ne všichni hráči po postupu prahnou?

To je pravda. Asi to záleží na těch mladších klucích, ti by si měli říct, jestli chtějí zkusit vyšší soutěž.

Jaký to byl zápas s Bílím Potokem, který jste porazili 11:1?

Dali jsme osm gólů za poločas, napadalo nám to tam, na druhou stranu bych to ale nepřeceňoval, protože soupeř je předposlední, mají své problémy, mají divoké skóre, inkasovali 82 gólů.

Pro váš tým to naopak byla 12 výhra ve 13 zápasech, co tomu říkáte?

Určitě jsme spokojení, tým šlape, v kabině je dobrá nálada, je tu dobrý kolektiv od hráčů až po vedení klubu a to je na výsledcích znát. Teď máme o víkendu volno, pak se připravíme na Raspenavu.