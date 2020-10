/KANONÝR VÍKENDU/ Třiadvacetiletý kanonýr fotbalové Jiskry Raspenava Marcel Pikous dává góly jako na běžícím pásu. Nestihl premiéru Raspenavy v okresním přeboru, kde prohrála ve Stráži 0:2. Pak ale nastoupil doma proti Osečné a hattrickem se podílel na porážce Osečné 5:1.

Kanonýr Marcel Pikous s dcerou Sofií. | Foto: Archiv M. Pikouse

Připsal si gól z penalty proti Hrádku (3:3), další hattrick dal Rynolticím (7:1). Ve Višňové ani jeho dvě trefy nepomohly k bodům (prohra 3:5). Se zkušeným Dětřichovem se neprosadil nikdo (porážka 0:1), ale dva jeho zásahy pomohly k porážce Krásné Studánky (6:1). No a pak již následovaly čtyři branky do sítě posledního soupeře před covidovou přestávkou – Mníšku (6:2). Takže suma sumárum, na celkových 30 brankách Raspenavských se Pikous podílí patnácti, tedy polovinou, a to v sedmi odehraných zápasech.