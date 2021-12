Václav ke svým zásahům potřeboval 13 zápasů ze čtrnácti podzimních (celkem 1139 minut), v nichž si také vykoledoval také tři žluté karty. Jeho Nové Město drží třetí příčku za vedoucím béčkem Višňové a nováčkem Jokers. Tedy triumvirát z Frýdlantska.

„Občas jsem na hřišti chválený. Jak se říká dejte mi balón a radujte se… To jsem já, ale někdy to také nejde,“ představuje se střelec, který s fotbalem začínal v 5 letech, doma v Novém Městě za asistence otce, který chytával v bráně.

Václav Černý.Zdroj: soukromý archivCesta mladého Václava poté směřovala na šest let do Hejnic a pak zpět do Nového Města. Jenže pak spolu v dospělých v létě 2017 s dalšími borci AFK doslova utekl do Dolní Řasnice. „Nebyla u nás parta, ale v letošním létě jsem s bráchou zpátky doma, protože jsem to klukům slíbil. A když jsme v této sezoně hostili Dolní Řasnici, měl jsem strach, že jedovaté hlášky před zápasem bývalí spoluhráči splní. Ale bylo to vše v pohodě, já dal tři góly, ale remizovali jsme 4:4,“ řekl útočník AFK.

Podobně jako v ostatních klubech na Liberecku mají ve Městě problém s malým počtem hráčů: „Trénujeme s Davidem Jalovičarem, a protože je nás málo, občas si David zahraje. Třetí místo od nás asi nikdo nečekal a těch mých 17 gólů mohlo být víc, kdybych nebyl trotl. Ale máme dobrou obranu. Ambice na postup nemáme, hlavní je se zachránit. Být tak do šestého místa,“ potvrdil skromně.

Za mladých časů zvládl Václav post stopera i zálohu. „Poslední roky hraji v útoku, na zálohu nemám jako kuřák plíce. Přiznávám, že jsem líný. Všichni kolem vědí, když mě to nebaví. To jsem k ničemu,“ přiznal hráč, který okresní přebor hodnotí vcelku kladně: „Jak kdy, řekl bych, že je soutěž vyrovnaná. I ten poslední Mníšek hrál dobrý fotbal. Jinak určitě je nejlepší béčko Višňové a překvapením nováček Jokers. Největší průšvih je tehdy, když nejsou rozhodčí. To jsme zažili letos třikrát.“

Václav si kromě fotbalu rád zahraje basket i florbal. Zranění se mu vyhýbají, jen jednou měl natažené vazy v kotníku. „Žádná zlomenina nebo operace. Ale nechci to zakřiknout,“ informoval fanda Sparty, která je pro něj srdcovka.

Vzpomíná na začátky v dospělých, kdy otci, který chytal v Dolní Řasnici, vstřelil v sedmnácti gól z penalty. „Byl jsem tehdy bez večeře,“ dodal předák výroby v CIS Ludvíkov, kde má dost velkou zodpovědnost a práce si váží. „Navíc jsem za pět minut z domova v CISu.“

Co říká na budoucnost amatérského fotbalu na Liberecku? „Nejsou lidi. To se ví i u nás v Novém Městě, kde třeba nemáme ani dorost, jen elévy. A covid tomu taky nepřidal. Mladí kluci jsou jen na Xboxech a u počítačů. To je ale všude.“

Má ještě v 28 letech nějaký ten fotbalový sen? „Jasně. Hrát za Spartu! Ale možná bych divizi dával. To bych musel hlavně přestat kouřit. Jinak bych to technicky i rychlostně asi dal.“