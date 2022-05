„A tak občas se na to kouknu a mám radost, že to i mezi mladýma ještě docela padá,“ usmívá se spokojeně Bílek.

V posledním utkání proti Kunraticím přispěl k výhře 6:0 hattrickem. „Všechno standardní góly, jeden do prázdné, střela z vápna a poslední gól padl hlavičkou,“ jmenuje a váhá, jakou flaškou se týmu odmění. Taková jsou pravidla.

Do Řasnice Bílek přestoupil v roce 2019 po neshodách v Kunraticích. „Nelíbilo se mi, jak nějací hráči reagují na rozhodčí a měl jsem v plánu s fotbalem skončit úplně. Pak mi ale volal Petr Halík z Řasnice a zeptal se mě, jestli nechci jít k nim. Tak jsem si řekl, že dokud to půjde, tak půjdu hrát tam,“ vzpomíná útočník a je za to rád. „Máme tu skvělou partu. Nikam se neženeme, ambice na postup nemáme, chceme si hlavně dobře zahrát a udělat si žízeň,“ dodává.

Fotbalista Aleš Bílek s malou dcerou.Zdroj: archiv Aleše Bílka

Fotbal byl jeho vášní od malinka. Jeho otec byl brankář. Na postu gólmana začínal i Bílek, ale v 15 letech ho přestalo bavit chytat, zkusil to jako útočník a ukázalo se, že mu to půjde. Střelecky stále drží tempo s mladšími hráči, i když patří k těm zkušenějším v týmu. „V mojí věkové kategorii jsme dva. Máme i několik ještě starších hráčů, ale většinou jsou to mladí kluci. Toho jsem se troch bál, když jsem přestupoval, ale všichni mě skvěle vzali. Jsme kámoši,“ popisuje spokojený střelec. Zahrát si vyšší soutěž už ho neláká.

Liberec čeká další turbulentní léto. Loučí se zkušení borci, o posilách se jedná

„Už se mi nechce jezdit takové dálky, celý den je v čudu. Takhle si odehraju, jedu domů a zbytek dne mám čas.“ přiznává Bílek. Volného času si Bílek obzvlášť cení. Přes týden pracuje v terénu po celé republice, pracuje ve firmě, které montuje vzduchotechniku v průmyslových halách. Díky tomu nemá čas ani na tréninky.

„To je hodně mi líto. Moc spokojený teď se sebou nejsem, ale naštěstí spoustu práce odvedou v týmu ostatní kluci,“ krčí rameny kanonýr. Důležité pro něj je, aby měl dost času hlavně na rodinu. Má tři dcery, které patří mezi jeho fanynky a často ho na zápas přijdou podpořit. „Fotbal hrála jenom chvíli ta nejstarší, teď už mají jiné zájmy,“ vypráví otec. S rodinou bydlí v domku v Bulovce a co si dokáže zařídit sám, do toho se pustí. „Postavil jsem na zahrádce klouzačku, houpačky, holkám jsem vyrobil postele,“ říká hrdě domácí kutil. „A nejradši mám grilování. Pozveme celou rodinu a jsme na zahradě, to je moje,“ dodává zasněně Bílek.