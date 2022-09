Jedenáctiletý záložník Višňové se do brány soupeře trefil hned šestkrát. Prozatím to stačí na první místo v tabulce střelců, ale soutěž je úplně na začátku. „Ani nevím, že by byla nějaká soutěž střelců. Kdybych mohl tabulku střelců vyhrát, tak bych byl samozřejmě moc rád,“ říká Kutílek. Všechny góly padly po střele. „Když jsem měl šanci, tak jsem se snažil zakončit a párkrát to skončilo v bráně,“ konstatuje Štěpán zvaný spoluhráči a trenéry Kůťa. V paměti má i svůj nejhezčí gól, který dal v utkání proti Krásné Studánce. Trefil z poloviny hřiště šibenici.