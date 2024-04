„Doubí začalo lépe, mělo převahu. My jsme ale měli dvě velké šance. Dvakrát byl sám před bránou Matušek. Jednou to ale netrefil, podruhé mu nevyšla klička. Měli jsme problém zvyknout si na tamní umělku,“ přiznal Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Domácí pak hostům utekli na 2:0, hosté to ale nezabalili. „Právě Matušek výstavním gólem snížil. Kluci cítili šanci a díky Ležákovi jsme do poločasu srovnali,“ podotkl.

Po změně stran měla Mimoň jasný cíl – utkání otočit. Opak byl ale pravdou. „Dopadlo to úplně jinak. Druhý poločas byl z naší strany prostě slabý. Neměli jsme vyložené šance, trochu jsme prostřídali. Rozhodlo to, že domácí dali ten třetí gól. My se to snažili otevřít, ale domácí dali další dva góly a bylo hotovo,“ mávl rukou.

„S výsledkem i předvedenou hrou jsem spokojen. Hluché místo nás postihlo pouze mezi 25. a 45. minutou, kdy jsme neměli odražené míče, dvakrát inkasovali a ztratili náskok 2:0. Ve druhé půli jsme se zklidnili, Mimoň k ničemmu nepustili, náskok jsme si vzali zpátky a konec si pohlídali,“ chválil svůj tým trenér vítězů Peter Sulo.

Klíčové pro jeho celek byly dvě trefy Tomáše Brezinského v 65. a 80. minutě, kdy domácí podruhé v duelu odskočili na rozdíl dvou branek. Sedmá výhra v sezoně jim už neunika. „Tři body nás posouvají ke klidnějšímu středu tabulky, mají pro nás doslova cenu zlata,“ dodal kouč Doubí, které se v sobotu představí na hřišti poslední Krásné Studánky.

Frýdlant doma splnil roli favorita, poslední Rapid v klidu porazil

Mimoň je předposlední a v současné době je bez formy. Navíc, jak už bylo napsáno, dostává hodně branek. „Snažil jsem se v obraně udělat změny, hráli tam jiní hráči. Moc to ale nepomohlo. Ale rozhodně bych to nesvaloval jenom na kluky v obraně, je to celková součinnost. Musíme zkoušet něco změnit. Teď nás čekají papírově těžší soupeři, proti kterým se nám na podzim dařilo. Třeba překvapíme,“ dodal Marek Steinfest.