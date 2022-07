Přestože jsou fotbalové soutěže rozlosovány a termíny známy, dochází k jedné změně v obsazenosti v I. B třídě Západ. Zde se totiž odhlásily Jenišovice a dobrovolně tak sestupují do okresního přeboru Jablonecka.

„Ano, skončili jsme, protože nejsou lidi. Ti, kteří na to měli, odešli, a bez pěti lepších nemá cenu I. B třídu hrát," přiznal předseda Jenišovic Petr Randák. „Nemají hráče a nebyla jistota, že by soutěž důstojně odehráli," podotkl sekretář LKFS Zbyněk Poppr po odhlášení Jenišovic, které dostanou podle sazebníku pokutu 10 tisíc korun.

Podle Soutěžního řádu z okresu poslal LKFS nahoru Jilemnici, 5. tým z okresního přeboru Semily. „Oslovili jsme podle nároku z Jablonecka Zásadu, která však odmítla, stejně jako ostatní. Proto padla volba na Jilemnici. Ta však bude muset odehrát západní skupinu, i když by podle územního rozdělení měla patřit do té východní. Nikdo ale z Východu do Západu dobrovolně nechtěl," uvedl Poppr.

Jenišovice doplní okresní přeboru Jablonecka, který tak s nimi bude mít 14 mužstev. A je to jediná soutěž dospělých na Jablonecka… „Budou problémy i tam, protože se netrénuje a není koho sehnat na doplnění kádru," smutnil Petr Randák.

V soutěžích dochází také ke změnám časů výkopů. „Posledních pár let kluby přistupují na úřední výkopy, takže se stává, že například od 17 hodin chce hrát 30 oddílů. Ale na kraji máme jen padesátku rozhodčích, a tím pádem by se polovinu zápasů hrála bez nich. Proto v těchto dnech dochází k dohadování s kluby, aby si přehodily na jiný čas začátky zápasů. Někde si časy pozměnili, ale pár kol je ještě krizových," vysvětlil Poppr.

Nabízí se proto řešení, aby místo čtyř krajských soutěžích dospělých (KP, I. A a dvě I. B třídy) byly tři (KP a dvě I. A třídy), jak to v minulosti bylo.