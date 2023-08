Žibřidický ideál? Skončit do třetího místa. Kádr ještě není kompletní

Mezi top kluby chtějí v I. A třídě opět patřit i ambiciózní SK Žibřidice. „Ideální by bylo hrát do třetího místa, třebaže vím, že to bude náročnější než v minulé sezoně,“ řekl těsně před startem mistrovského podzimu žibřidický trenér Jan Broschinský.

I.A třída: Žibřidice v černém dohrávaly v Chrastavě bez dvou vyloučených a prohrály vysoko 0:6. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

Proč si to myslíte?

V minulé sezoně jsme po postupu těžili z nováčkovského elánu, který pochopitelně už nebude takový. Navíc nás soupeři už nepodcení, mají nás načtené. Povedla se letní příprava?

Příprava podle plánu úplně neproběhla, ale v rámci možností jsme ji zvládli a já jsem přesvědčen, že jsme dobře připraveni. Generálkou byl zápas ve Frýdlantě, který skončil 3:3.

Byla to generálka ne generálka, protože oběma týmům chybělo asi pět hráčů. Prohrávali jsme 1:3, dokázali vyrovnat a pak další tři stoprocentní tutovky nevyužili. Hodkovice měly v přípravě potíže se zápasy i hřištěm, zápasy nehrály Jste spokojen s kádrem?Podařilo se nám ho o nějaké kluky doplnit, na něčem ještě pracujeme, něco dolaďujeme, ale myslím si, že kádr nebude až tak špatný, co se týče kvality. Bude záležet na tom, jak se budeme scházet. Už se na sezonu těšíte?

Určitě, už jsme všichni v klubu natěšení. První zápas hrajete na hřišti TJ Sokol Doubí…

Doufám, že rozjezd doi sezon zvládneme, i když nás čeká umělá tráva a odhodlaní domácí.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu