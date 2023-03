"Je to škoda, měla to být generálka, ale nesešli jsme se. Bylo nás jen jedenáct a hned po deseti minutách mi rozhodčí Ondřej Mach vyloučil syna. I v tak improvizované a různě poskládané sestavě jsme navíc hráli celý zápas ještě o deseti," řekl žibřidický trenér Jan Broschinský.

Jeho syn Lukáš vydržel na hřišti jen 12 minut. "Soupeřův hráč dostal míč do běhu, s klukem se tam strkali a najednou červená. On ani neupadl… Bylo to přísné vyloučení, navíc v poháru, moc jsem to nepochopil," uvedl kouč poražených.

Už před zápasem počítal ztráty - kapitán Karel Patka je zraněn, Lukáš Menšík má zlomené zánártní kůstky, kanonýr Jakub Kouba a další stabilní hráč sestavy Matěj Šorejs se nevrátili z hor… "Je to kruté, ale je to tak. Podobná facka asi musela přijít, snad si to kluci uvědomí, že to není jen o tom, dojít si zahrát fotbal. Musíme se ponaučit, rychle zapomenout a pokračovat dál. Nesešli jsme se, nesešli, jednou se to stát může, ale pokud by se to opakovalo, byla by to chyba," konstatoval kouč Broschinský.

Jeho tým roli nováčka na podzim zvládl, hraje o postup, a až na zmiňovanou generálku nebyla špatná ani zimní příprava.

"V sobotu začínáme zápasem o druhé místo s libereckým Pěnčínem, pak jedeme ven do Rychnova, čeká nás těžký start. Teď vedle zmiňovaných zraněných dostane Broša za to pohárové vyloučení trest na jedno kolo a budeme rádi, když nás bude dvanáct. Když čtyři kluci ze základu vypadnou, bude to znát. Musím vymyslet nějakou stoperskou dvojici, zatím vůbec nevím jak, ale věřím, že se o to kluci v prvním mistráku poperou," dodal žibřidický kouč.