Jak vypadá příprava?

Začali jsme koncem ledna, tři dny byli na soustředění v Heřmanicích. Na podmínky, jaké jsme měli, a na to, že se nás sešlo asi 15, tak to klukům dalo, co jsme potřebovali. Druhá věc je ale jiná…

Povídejte…

Nesešli jsme se na přípravu do Frýdlantu. Najednou nás bylo málo, nemoci a výmluvy, které už z průběhu sezony bohužel dobře znám.

Jak trénujete?

Jednou týdně, od sedmi večer v Doubí.

Není to v únoru na účastníka krajské I. A třídy málo?Vzhledem k tomu, že nehrajeme ani zápasy, tak je to strašně málo. Jsem nešťastný, co se děje. Kluci nemají zájem, výmluvy, výmluvy a zase výmluvy.

Konkurenční kluby hrají na plné pecky, například Pohár LKFS a vy nic?

My jsme se do krajského poháru svazu ani nepřihlásili. Je to za mě veliká škoda, bohužel. Je to ale lepší, než se pak omlouvat a odvolávat zápasy, protože je nás málo. Máme jediné přípravné utkání a to 10. března na umělce ve Frýdlantě s Novým Městem pod Smrkem…

Snažíte se za dané situace kádr doplnit?

Přišli čtyři kluci, které jsem chtěl, které znám a už jsem je měl. Mohli by nám pomoci. Udělal jsem Lukáše Havla, který hrál za Mnichovo Hradiště, Nový Bor, Pěnčín nebo Turnov. Milana Poláka ze Žandova, Milana Soukupa z Vesce a Liberečáka Tadeáše Růžičku, který byl v České Lípě. Věřím, že tři z nich budou v základní sestavě.

Jste takhle s posílením spokojen?

Určitě. Pokud se nic extra nenamane, tak další nové hráče dělat nebudeme. A ani si nejsem jistý, zda sem má za dané situace tahat další kluky. Potřebujeme, aby chodili hlavně ti "výmluvkáři". Nevím, co s tím dělat.

Na podzim jste získali jen 12 bodů, pod vámi jsou jen Semily a Krásná Studánka…Ztráceli jsme zbytečně dobře rozehrané zápasy, třeba s Mimoní jsme vedli 4:1 a skončilo to 4:4, ztráceli body doma a dostávali straně gólů. Čtyřicet branek nikdo neinkasoval. Vše pramenilo z toho, že se málo trénovalo, chodili jsme třeba ve čtyřech. Výsledkem toho bylo, že jsme vydrželi hrát 60. minut a pak nás lépe připravení natrénovaní soupeři, kteří byli rychlejší a agresivnější, přejeli. Ne vše se dá uhrát pouze fotbalovostí. Zejména, když vám síly vydrží jen na hodinu…

Jaké pro vás bude jaro?

Je jasné, že hrozně těžké, ale abych vám řekl víc, to bych musel mít křišťálovou kouli. A tu nemám.

Situace na druhou stranu není beznadějná, například na devátý Vesec ztrácíte jen dva body…

A právě s ním začínáme. Máme ho doma, pak jedeme do Krásné Studánky. Z prvních dvou zápasů musíme udělat šest bodů a posunout se výš, na osmé deváté místo. Doufám, že se záchrana podaří a pak si musíme říct, co a jak dál.