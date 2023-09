Zkušený kouč už se těší na nedělní duel do Rozstání. "Pokud se nic nezmění, tak bychom měli po delší době být v dobré sestavě. Jsem na to zvědavý, ale věřím, že zápas zvládneme," dodal Broschinský.

Doubí se semklo a Mimoň porazilo i v deseti. Bylo to na morál, řekl trenér Sulo

„Před zápasem bychom bod brali, ale po průběhu nás mrzí, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Soupeř nás nijak nepřehrál, spíše jsme inkasovali po standardních situacích a jedné naší chybě, kdy jsme Žibřidicím darovali první gól,“ uvedl Pavel Buša, trenér Ruprechtic.

A jak viděl zápas hostující kouč? "Začátek zápasu se nám podařil, kdy jsme využívali širokého hřiště soupeře. Kombinačně se nám dařilo a brzy šli do vedení. Měli jsme převahu a přidali druhý gól. Bohužel jsme vzápětí soupeře poslali sami do šance a Žibřidice snížily. Dále jsme tlačili a vybojovali penaltu, kterou jsme neproměnili. Před pauzou ale zvýšil po akci z pravé strany Chwiedziuk na 3:1. Ve druhé půli soupeř přidal, protože věděl, že musí. V 65. minutě přišla penalta proti nám za nastřelenou ruku a bylo to opět jen o gól. Žibřidice se dostaly do zápasu a po rohovém kopu srovnaly. Poté jsme opět srovnali hru a v 84. minutě šli po centru do vedení. Věřili jsme ve výhru, jenže domácí ještě dokázali těsně před koncem vyrovnat hlavičkou po standardní situaci," řekl Buša.