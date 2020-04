„Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Pokud dojde ze strany LFA k dohrání profesionálních soutěží, bude zachována směrem k ČFL a MSFL prostupnost týmů,“ píše se v prohlášení na webu FAČR.

„Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020,“ doplnil výbor.

„Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud říkáme všichni, že je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se tím stejně jednoznačně řídit i v našich rozhodnutích,“ uvedl předseda FAČR Martin Malík.

Jak na nastalou situaci reagují ve Slovanu Frýdlant, který nastupuje v krajském přeboru Libereckého kraje? „S nedohráním jara samozřejmě souhlasíme. Důležitější než sport samotný je rozhodně zdraví celé společnosti a začít soutěž později nelze, protože tím by vznikl fotbalový paskvil, který by neodpovídal sportovní úrovni jednotlivých mužstev,“ je přesvědčen předseda klubu Martin Budzel.

SMOLNÁ SITUACE

„Takhle pokud mužstva začnou trénovat, řekněme v červnu, tak budou na podzim náležitě připravena předvádět to nejlepší, co v nich je. Pro nás samotné je situace neodehrání jara smolná,“ lituje Budzel.

„Mužstvo prošlo náročnou a vydařenou zimní přípravou, po které jsme cítili, že bychom se mohli na jaře posunout v tabulce výš,“ má jasno Budzel, který naráží na skutečnost, že Frýdlant byl před uzavřením soutěže na pátém místě a mohl reálně atakovat čelo tabulky.

Jak to bude vypadat se složením mužstva? „Co se týče kádru, tak Slovan Frýdlant by dle mého neměl projít nějakými zásadními změnami. S klukama jsem ve spojení a nejsou náznaky toho, že by některý z nich měl zaječí úmysly. Naopak si myslím, že bychom mohli zkusit vhodně kádr doplnit,“ myslí si předseda.

OBAVY O FINANCE

Horší už to bude s financováním. Tuto problematiku momentálně neřeší pouze fotbalové kluby. „Jediné, z čeho mám obavy, je financování klubu. Náš klub je velmi závislý na příjmu z dotací a podpory města. Věřím, že politici budou natolik prozíraví, že si uvědomí, že peníze do sportu musí stále odcházet. V opačném případě to bude mít pro spoustu klubů a nejen fotbalových zcela fatální následky,“ uzavírá Budzel.