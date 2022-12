Zásadní podle něj bylo stabilizovat tým po změně vedení a to se jim v průběhu sezóny povedlo. Kvůli časté změně hráčů a nebo prostě proto, že jich na zápas nebylo dost, musel k většině podzimních utkání nastoupit jako aktivní hráč. „To samozřejmě není ideální, abych pobíhal pro hřišti a zároveň na kluky něco pokřikoval. Proto trénuji společně s Alešem Kotkem z Rynoltic. Tahle spolupráce funguje na sto procent,“ chválí trenérskou výpomoc Hetver. „Když by se nám povedlo sehnat do kádru posilu, tak bych se rád postupně ze hry stáhnul,“ říká trenér a současně nejúspěšnější střelec Jablonného.

Posílit tým by potřebovali hlavně na postu hrotového útočníka. „Chtěl bych přivést jednoho nadstandardního hráče, který by dával góly. Většina týmu v popředí tabulky tak funguje, že mají nějakého hráče z divize nebo krajského přeboru. Ten nám chybí,“ říká kouč. „Uvidíme, jestli se nám povede sehnat. Všechno je to o penězích. Záleží kolik si kdo za takového hráče řekne,“ říká otevřeně Hetver.

Zimní přípravu letos zahájí o něco později, než loni. „Začínáme 28. ledna a zaměříme se hlavně na kondici. Budeme se připravovat u nás v areálu, kde máme k dispozici i osvětlenou umělku,“ plánuje trenér. Během přípravy je čekají tři přátelské zápasy s Lokomotivou Česká Lípa, s Arsenalem B a s Doksy, se kterými absolvovali předehrávku jarního kola s výsledkem 5:1 pro Doksy. „Pro nás je letos B. třída zajímavá tím, jak je pestrá. Je v ní spousta nových mančaftů a často vůbec nevíme, co čekat od týmů, jako je Jilemnice nebo Nové Město pod Smrkem,“ pochvaluje si Hetver.

Hlavní cíl jarní části je podle trenéra zamakat na tréninku. Bez něj nemůžou uspět. „Pro mě je zásadní, abychom v žádných zápasech nepropadli, a abychom se zlepšovali. A to záleží na tom, jak se hráči postaví k tréninku. Když to vezmou zodpovědně, tak si myslím, že je reálné hrát kolem pátého místa. Když ne, tak se děj vůle boží,“ krčí rameny Hetver. Na vymáhání účasti od svých svěřenců a spoluhráčů má ale krátké ruce. „Kdyby mohlo být po mém, tak by v zápasech samozřejmě měli přednost hráči, kteří trénují. Ale těžko ovlivníme práci, povinnosti, rodinu, takže to bohužel funguje tak, že hrají ti, co mají top formu a výsledky,“ dodává trenér Jaromír Hetver.