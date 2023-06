Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

„Budeme hrát do poslední chvíle o co nejlepší pozici, protože máme informace, že ne všechny celky chtějí do kraje postoupit a výš se údajně nechce ani některým klubům z krajského přeboru. Nevím, proč se toho kluby bojí. Až za týden tedy uvidíme, jak to s postupujícími i sestupujícími definitivně bude,“ uvedl zkušený žibřidický trenér Jan Broschinský.

„Dříve se postupovalo a sestupovalo podle nějakého předem daného klíče, teď je to tak, že se kluby v červnu rozhodují, kdo jakou soutěž přihlásí,“ uvedl Peter Sulo, trenér Doubí, které má na 10. místě 24 bodů a doplnil: „Dolu jdou Hejnice a uvidíme, jestli půjde ještě jeden z dvojice Bílý Kostel – Loko Česká Lípa, kde je to o bod. Za dané situace je nejlepší bojovat až do konce a získat co nejvíce bodů, protože moc nevíme, jak to bude…“

Chrastava – Pěnčín 1:1 (1:0)

Domácí dostal po deseti minutách do vedení Dominik Hořák, za hosty po hodině hry vyrovnal Tomáš Bárta. Spartak má za sebou náročné období, kdy si zajistil první místo v soutěži i vítězství v krajském poháru.

Košťálov/Libštát – Bílý Kostel n. N. 5:1 (2:0)

Domácí splnili roli favorita. „Zápas jsme měli až na úvod druhé půle pod kontrolou. Pomohl nám gól z penalty, který dal už ve třetí minutě Tomáš Houžvička, po dvaceti minutách přidal uklidňující branku Pavel Holovič. Po změně stran soupeř snížil, ale třetí gól už prakticky rozhodl, oni se sesypali,“ řekl prezident Košťálov/Libštát Leoš Moravec.

Žibřidice – Doubí 1:1 (0:0)

Domácí nováček druhé nejvyšší krajské soutěže získal alespoň bod, když v 82. minutě vyrovnával Pavel Bernát, odpověděl na trefu Ondřeje Herknera z úvodu druhé půle. Žibřidice tak budou v sobotu v Bílém Kostelu na dálku bojovat s Pěnčínem o konečnou třetí příčku. Oba aspiranti na sezonní bronz mají shodně 44 bodů.

„Pro nás to byl zápas o postup do top trojky, chtěli jsme se udržet v boji o druhé místo, které by mohlo také znamenat. To se nám nepovedlo, ale na třetí příčku máme ještě jeden mečbol, třebaže víme, že Bílý Kostel je silný soupeř, má jednoho z nejlepších střelců soutěže Tomáše Studničku (26 gólů) a já vůbec nechápu, že není v tabulce výše,“ uvedl Jan Broschinský, kouč Žibřidic.

Remízu v zápase s Doubím označil za spravedlivou. „Soupeř hrál dobře, byl běhavější, my měli asi více šancí, ale nakonec je ta dělba bodů asi odpovídající,“ dodal.

Hosté získali důležitý bod a drží zmiňovanou desátou pozici. „V první půlce jsme byli lepší, dostali se do vedení, ale po té jsme z neznámých důvodů přestali hrát a Žibřidice nás začaly přehrávat a měly i nějaké slibné šance. Remíza je zasloužená,“ potvrdil i hostující trenér Peter Sulo.

Bělá – Rychnov 2:4 (2:2)

Souboj dvou celků ze středu tabulky rozhodli hosté ve druhém poločase. „S Rychnovem hrajeme vždycky vyrovnané utkání, je to fotbalový mančaft. I dnes to k tomu směřovalo, pro diváky to byla hezká podívaná za hezkého počasí. Prokázala se lepší kvalita soupeře, větší soudržnost. Za nás hráli dva hráči po dlouhodobé rekonvalescenci a bylo znát, že nemají natrénováno. Bylo nás patnáct, tým jsme neměli složený ofenzivně, vzadu nám chyběli dva stabilní beci. Kluci podali výborný výkon,“ řekl vedoucí domácího týmu Slavomír Beran.

„Myslím, že jsme byli dnes opravdu lepší. V první půli jsme si vytvořili minimálně čtyři, pět gólových šancí, kdyby byl závěrečný výsledek 2:6, tak by se nemohl nikdo divit. Pak jsme se, když domácí vyrovnali, začali bát o výsledek. Do druhé půle jsme si řekli to samé, do kombinace, což se podařilo. Myslím, že jsme domácí přehráli. Nebyli jsme už tak výrazní, tak jsem rád, že to vyšlo, jsme spokojení,“ konstatoval trenér Rychnova Miroslav Procházka.