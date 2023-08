"O tomto projektu jsme se bavili dříve, víme, že to existuje, že přenosy z nižších soutěží jsou, ale že by šlo o aktuální věc a týkala se přímo nás, to slyším prvně. Nevím, čí aktivita to byla," konstatoval višňovský trenér Milan Melka s tím, že byl jen dopoledne v kontaktu s frýdlantským šéfem Martinem Budzelem: "Ani oni to neiniciovali, nepřihlásili…"

Konfrontace velkých rivalů, prezentována jako "Bitva o Frýdlantský výběžek", se může stát jedním z podzimních televizních taháků. Do konce hlasování fanoušků chybějí poslední dny.

"Před chvílí mi to řekl náš trenér Milan Bláha. Volal jsem do televize Mírovi Bosákovi i Pavlu Čapkovi, ten mi dal kontakt na Vlastimila Vláška, jenž má ten projekt na starosti. Nám ale dopředu nikdo nic neřekl. Je to o hlasování diváků," řekl předseda frýdlantského Slovanu Martin Budzel.

Připomněl, že místní derby má nevšední náboj i bez televizních kamer. "Na prvním tady bylo 800 lidí, teď by ten zápas pochopitelně dostal ještě nový rozměr," uvedl Budzel s tím, že před startem sezony čeká jeho tým už jen generálka s Žibřidicemi.

Zavítají kamery na třaskavé derby o Máchovo jezero? Šance je prý velká

O hlasování a případném vysílání nevěděl ani frýdlantský trenér Milan Bláha. "To slyším prvně. Ale, že vybrali derby s Višňovou, to určitě logiku dává. Na nějaké zápasy jsem se podíval, ale vyhraněný názor na to nemám, protože pro mě je to zápas jako každý jiný. Naposledy na derby bylo 650 diváků a pro mě se nic nemění, jestli to v televizi bude nebo ne," řekl s úsměvem kouč a ujistil, že on hlasovat pro výběr zápasu jeho svěřenců nebude.

Jak by se k televiznímu zápasu postavili ve Višňové. "Já teď neumím přesně odpovědět, protože ani nevím, co to obnáší. Tehdy jsem nějaké podmínky četl, ale už si to přesně nevybavuji. Určitě by šlo o zviditelnění klubu, i když na tento zápas, pokud vyjde počasí a termínově se nekryje s velkou akcí, stejně chodí hodně lidí. Vím, že naposledy bylo něco ve vysílání z Vratislavic, některé zápasy jsem i viděl," uvedl kouč Jiskry Melka.

Kromě utkání Višňová - Frýdlant jsou v nabídce další dva fotbalové zápasy z Libereckého kraje. Fanoušci mohou dávat hlasy utkání Zásada - Držkov (I.B třída východ) a Doksy - Staré Splavy (I.B třída západ).

V poslední sezoně se před kamery dostal jiný zápas z regionu. V rámci západní skupiny I.B třídy do byl souboj Vratislavice - Cvikov. Hlasovat můžete až do páteční půlnoci (4. srpna) ZDE.