„Ve Višňové bývaly i nefotbalové podmínky. My jsme věděli, že nás tam čeká těžký soupeř. Věděli jsme, že má hru založenou na jednoduchých balónech nahoru, samý dlouhý aut, věděli jsme, že nás čeká soubojová bitva, důrazná hra, boj o každý balón. Na to jsme se připravovali celý týden,“ řekl pěnčínský trenér Emil Šafář.

„Byli jsme fotbalovější, šli jsme si od první minuty za tím, co jsme si předsevzali. Domácí byli překvapení, že jsme se jim vyrovnali v důrazu. Možná jsme mohli rozhodnout dřív,“ konstatoval kouč vítězů.

Třetí celek Sedmihorek hrál 0:0 ve Frýdlantě a na vedoucí tandem nabral čtyřbodové manko.

„My jsme si přijeli pro vítězství, domácím stačila remíza, a tak k tomu taky přistoupili, po celou dobu bránili. Chodili do brejkových situací. My jsme neodehráli dobrý zápas. Vyhrát jsme si nezasloužili, bod pro nás v našem postavení nic neřeší. Pro nás to byl zápas blbec. Máme před sebou tři kola – teď nás čeká Višňová a Hrádek doma a na poslední utkání jedeme do Hamrů. A cíl máme pořád stejný, umístit se v tabulce co nejvýš a chceme, aby zápasy měly kvalitu,“ řekl Pavel Šafář, trenér Sedmihorek.

Hokejová extraliga zná jízdní řád. Derby je už v září, Litvínov přivítá Liberec

Elitní čtyřku uzavírá Hrádek nad Nisou, který porazil pátou Lomnici nad Popelkou 2:0 (1:0). „V Hrádku se utkaly dva týmy ze špičky tabulky. Odehráli jsme vyrovnanou partii. Domácí dali dvakrát ze standardky. My jsme horší nebyli, za výsledek se stydět nemusíme, páté místo snad uhájíme. Jedeme ještě do Rovenska, v posledním kole máme doma Pěnčín,“ uvedl lomnický kormidelník Zdeněk Baudyš.

Zajímavá je i situace na opačném pólu tabulky. Zápas dvanáctého Železného Brodu s jedenáctým Nový Borem skončil 1:1 (0:0). „Jsme třetí od konce a už tak zůstaneme, takže jsme zachráněni, sestupovat nebudeme. Sahali jsme po třech bodech, ale nevyšlo nám to. Jsme rádi i za jeden. Náš výkon byl ale velice slušný. Utkání bylo ze začátku vyrovnané, šance byly na obou stranách. V první minutě druhého poločasu dostal soupeř červenou. Bohužel my jsme z toho vytěžili jen jediný gól,“ prohlásil trenér Brodu Milan Mayer.

Poslední Mimoň podlehla Rovensku 1:2 (0:0) z 90. minuty utkání. „Připravovali jsme se na utkání, vypadalo to, že jsme natěšení, ale zápas se nám nepovedl, nebyli jsme na tom dobře, i když jsme vyhráli. Herně jsme možná byli i horší než Mimoň. Ta si nezasloužila prohrát. Ve druhém poločase jsme dali na 1:0, pak domácí srovnali a na konci dali na 2:1. Vyhráli jsme, ale výkon nebyl takový, jaký jsem si představoval, že by měl být,“ uvedl za hosty trenér Jiří Mencl.