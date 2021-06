Byť tuší, že po prázdninách přijdou další komplikace, užívá si teď návrat mezi kamarády z týmu Spartaku, který do příští sezony přihlásil o jeden stupínek nižší soutěž. V Chrastavě už se nebude hrát krajský přebor, ale I. A třída. „Logické a rozumné rozhodnutí,“ říká v rozhovoru pro Deník hráč, mezi fanoušky své hudební produkce známý pod uměleckým jménem Niko W.

Jak moc vám v uplynulém roce chyběl fotbal, co vám na něm nejvíc chybělo a jak jste celou tu dlouhou pauzu zvládal?

Fotbal mi chyběl hrozně moc. Nejvíc mi chyběla ta radost a natěšení na každý víkendový zápas, kdy se člověk těšil na to, jak si to na hřišti užije a pokud se vyhraje, tak to i s klukama z týmu pořádně oslaví. Bez fotbalu jsem vlastně přišel o jednu takovou životní radost a myslím si, že spousta lidí nebo dokonce skoro každý, co fotbal hraje, to měl úplně stejně.

Musel jste se během pauzy nějak udržovat v kondici?Naštěstí nebo možná spíš naneštěstí jsme nedostali žádný individuální plán, jak tomu bývá v prvoligových mužstvech a taky to tak, teda alespoň u mě, na prvním tréninku vypadalo. Po prvních třech sprintech jsem málem zkolaboval (smích). Během pauzy jsem si byl jen párkrát zaběhat a jinak jsem se po práci téměř vždy válel doma na gauči, protože člověk v té pandemické době, která nás postihla, úplně ztrácel motivaci cokoliv dělat. Alespoň takto to tedy bylo u mě.

Teď už se konečně začalo trénovat, jak si to užíváte?

Strašně moc. Je super zase se konečně vidět s klukama z týmu a zahrát si s nimi alespoň takhle mezi sebou na tréninku.

Když jsem mluvil s jinými fotbalisty, ve většině případů měli strach, že dost lidí na fotbal zanevře, najde si jinou zábavu, zvykne si na volné víkendy a bude složitější sestavit týmy. Jak je to u vás, poznamenala pauza nějak výrazně kádr?Také se nás to bohužel trochu dotklo, jelikož je pár kluků, kteří si během toho dlouhého období našli lepší práci, či založili rodinu a pochopitelně nemají tolik času na fotbal, a proto s ním museli skončit nebo omezit tréninky.

Co vy osobně? Patříte k těm, kteří si zvykli na život bez fotbalu a našli si třeba něco jiného, nebo se považujete za srdcaře, který už se nemůže dočkat návratu na trávník?

Já osobně to mám tak, že jsem během té pauzy začal pracovat na dvě směny a do toho dálkově studuji na Technické univerzitě v Liberci. Času na fotbal mi tedy taky dost výrazně ubylo a je to jiné než předtím, ale každopádně mám fotbal stále stejně rád a snažím se chodit na každý trénink, když mi to moje povinnosti dovolí.

Rozhodli jste se v Chrastavě přihlásit pro příští rok pouze A třídu místo krajského přeboru. Jak se tohle rozhodnutí zrodilo? Jaké jsou důvody?Rozhodnutí se zrodilo především kvůli tomu, jak jsme si vedli v minulé sezóně a také – jak už jsem říkal – protože i nás opustilo pár hráčů, takže se náš kádr trochu zúžil. Mně osobně i většině týmu přišlo toto rozhodnutí zcela logické a rozumné, a proto jsme si to tak na tréninku odhlasovali.

Jak se na soutěž těšíte?

Na soutěž se moc těším, jelikož už teď víme, že ačkoliv jsme šli o třídu níže, tak nás čekají velice kvalitní soupeři, kteří mají ambice postoupit do krajského přeboru. To znamená, že to nebude vůbec lehké a bude to velká výzva pro tým, abychom ukázali, že i když jsme šli o soutěž níž a náš kádr se zúžil, tak jsme stále kvalitním týmem, který má na to hrát pěkný fotbal.

Věříte, že už bude všechno probíhat bez komplikací? Hrozně moc rád bych věřil, že bude vše v pořádku jako dříve a soutěž se odehraje bez komplikací, ale bohužel se obávám, že po prázdninách se začne vše zase omezovat a dotkne se to i amatérských soutěží. Ale kéž by tato moje předpověď nevyšla a vše už bylo, tak jak být má.

Kromě fotbalu se věnujete dráze DJ, i tuhle činnost vám tedy musela výrazně zkomplikovat koronakrize, je to tak?

Ano, vzhledem k tomu, že všechny kluby jsou vlastně už více jak rok zavřené, když nebudeme počítat to letní ‘‘rozvolnění‘‘ v roce 2020, kdy to bylo omezené počtem lidí v klubu a různými opatřeními, tudíž to vůbec nebylo ono, tak koronakrize mě v tomto ohledu omezila dost. Naštěstí jsem to vždy dělal a dělám jen proto, že mě to baví a nejsem na tom závislý, každopádně už je to moc dlouhé a myslím si, že všichni DJs už se nemohou dočkat léta, až zase budou bavit lidi.

Už to teď vypadá i v tomhle přece jen nadějněji? Plánují se nějaká hraní na léto?

Naštěstí už to skutečně vypadá, že by alespoň toto léto mohli být povoleny venkovní akce, ale myslím si, že velkých festivalů se stejně jako minulý rok nedočkáme a jestli vůbec otevřou kluby, tak podle mě zase s nějakými velkými omezeními. Jinak zatím ještě bohužel nehraji, ale akce na léto už se plánují, i když prozatím jen v menším měřítku. Doufám ale, že i pokud budou akce jen s menším počtem povolených návštěvníků a s omezeními, tak lidé dorazí a užijí si to ještě víc než za starých časů.

Aleš Vávra

DJ Dominik Wolf.Zdroj: František Blažek