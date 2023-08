Letní sága (ne)přestupu 36letého útočníka Petra Stromeckého z Nového Boru do Žibřidic sice skončila pro hráče i ambiciózní žibřidický klub happy andem, a v premiéře dokonce v novém působišti i prvním vstřeleným gólem, avšak rozčarovaní z podzimního rozjezdu ve fotbalové I. A třídě v Žibřidicích rozhodně nezažehnala. Po výhře 3:0 v Doubí, žibřidická parta z vítězné vlny totiž spadla. Podlehla doma Bílému Kostelu 2:3 a v sobotu 1:2 ve Vesci…

Petr Stromecký už odešel z Nového Boru do Žibřidic. Foto: soukromý archiv | Foto: Deník/VLP Externista

"Prohráli jsme de facto vlastními góly. Byl to plichtový zápas, ke konci jsme možná byli i lepší na balonu, nicméně musím kontaktovat, že třebaže mám v základní sestavě jedenáct fotbalistů, tak ne každý z nich do toho dává potřebná procenta k tomu, aby se vyhrálo," řekl k druhé porážce v řadě zkušený žibřidický trenér Jan Broschinský.

Je na vás patrné, že jste z toho smutný…

Jsem z toho hodně zklamanej. Obrovsky. Pár kluků ode mě má top, mezi nimi i nový Péťa Stromecký, ale polovina určitě špatně.

Jak dál?

Uvidíme, co se s tím dá udělat, je pravda, že bylo malé hřiště, kluci jsou zvyklí na větší, ale to nás neomlouvá. Pokud chceme být nějaký lídr tabulky, tak je to prostě neomluvitelný. Je to další ztráta, doma, venku, ten vršek utíká a nás čekají těžké zápasy.

V sobotu od tří hostíte Krásnou Studánku, která o víkendu uhrála za remízu 1:1 první bod se Studencem…Čekají nás těžké zápasy. Jestli si někdo myslí, že Studánka bude lehká, tak nebude. Potom jedeme do Mšena, kde to bude těžký, pak máme, myslím, Ruprechtice… Nic není lehkého. Kluci si musí uvědomit, že se fotbal na této úrovni musí hrát na to procent a ne, že se jdou jen proběhnout.

Co říkáte na výkon Vesce?

Ničím nás nepřekvapil. Dobře, dostali v 26. minutě po neskutečné chybě gólmana prvního góla, pak vyrovnal do poločasu Stromecký, kterého jsem v týdnu udělal z Nového Boru. Ve druhé půli jsme po další chybě opět inkasovali, a pak už se tam nedostali. Oni se na tom malým hřišti postavili dozadu, nějaké šance jsme měli, ale něco pochytal gólman, něco šlo vedle a 1:2 jsme prohráli.

Máte alespoň radost z vytouženého příchodu už zmiňovaného Petra Stromeckého?

S Novým Borem to byly problémy, ale nakonec to dopadlo a já jsem rád, že je tady, je to rodilý hráč. Ukázal, že do gólovek se dostat umí, góla dal a nemůžu po něm chtít, aby jich dával pět. Říkám, on je jedním z mála, kteří snesou v tomhle zápase vysoké měřítko.