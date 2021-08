"A teď můžu říct, že se těšíme a jsme už nedočkaví," řekl v rozhovoru pro Deník nový chrastavský kouč Marek Tvrzník, jenž mužstvo převzal.

Můžete připomenout, co vedení klubu vedlo k rozhodnutí, že se dobrovolně vzdalo krajského přeboru?

Starší kluci končili kariéru, a tak se pan Rozmazjl rozhodl, že se v Chrastavě vybuduje nový tým. Po dohodě s kluky, kteří nechtěli hrát o sestup nebo být v kraji předposlední, a rovněž s ohledem na to, že jsme vůbec nevěděli, jaký tým se nám podaří složit, jsme se rozhodli zahájit v I. A třídě.

A to i s novým trenérem, tedy vámi…

Ano, já to budu mít z první čisté.

Jaký budete mít tým?

K mladším klukům, kteří tady zůstali, jsme sehnali mladší nové posily, někteří kluci se k nám vrátili, znají se, ale v podstatě jdeme do sezony s novým týmem. Připravovali jsme se pečlivě, teď budeme hrát a uvidíme, na co to bude stačit. Teď vytáhneme karty na stůl.

S kádrem jste tedy spokojen?

Kádr máme asi 31 lidí, jsou tam ale i hráči s neduhy, to znamená po zranění, operacích a podobně. Ale základ 25 lidí je a konkurenci máme i na lavičce. Uvidíme, jak se nám ho povede udržet, pokud bude mít někdo pocit, že chce hrát a nehraje, tak to může dopadnout různě. Víte, jak to v těchto soutěžích je…

Co fanouškům I. A třída nabídne?

Myslím si, že to bude kvalitní a náročná soutěž, hodně těžká. Jsou v ní nová mužstva, jsou v ní Semily, kádr vylepšil jablonecký Pěnčín, takže ta konkurence tam bude nevídaná…

V generálce jste prohráli 2:4 ve Frýdlantu, jaký to byl zápas?

Byli jsme domluvení na přáteláku, ale generálkou bych to nenazval, protože někteří hráči měli dovolenou, jiní třeba svatbu, prostě řada absencí. I tak jsme měli na náš výkon dobré reference. Byla to kvalitní prověrka, pro obě mužstva perfektní zápas, třebaže ve velkém vedru. Nakonec jsme doplatili na školácké chyby, protože ani vzadu jsme nebyli kompletní.

A v sobotu hostíte od 17.00 v duelu 1. kola Rynoltice, co můžete na adresu premiérového soupeře říci?

Já ty Rynoltice znám, pohybuju se ve zdejším regionu a Rynoltice jsem dokonce jeden čas i trénoval. Je pravda, že od té doby obměnily kádr, jsou tam mladší kluci, ale já je stejně považuji za velké favority. Já nechci vyhazovat do éteru velká slova, jen mohu říci, že se jim to budeme snažit znepříjemnit. Hned první zápas nám může nastavit zrcadlo, hodně ukázat, jak na tom jsme, nebo na čem musíme zapracovat a co musíme ještě vypilovat…