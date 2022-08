Stačil jeden zápas a je v čele tabulky. Do soupeřovy branky vsítil pět z celkových šesti gólů. „Byl to můj první pětigólový zápas v životě. Myslím, že i na dlouho poslední,“ směje se kanonýr. „Ten den se sešlo všechno, co mohlo. „Samozřejmě velký podíl na tom mají moji spoluhráči, povedlo se mi to hlavně díky jejich práci. Abych se přiznal tak statistiky moc nesleduju, vždy mě spíš zajímaly týmové výsledky než individuální statistiky. Ale rozhodně to sleduje týmový pokladník, který mě za tento počin jistě náležitě odmění,“ odhaduje Janků.