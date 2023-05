Považujete se za střelce? Jsem hlavně rád, že mi to tam zase začalo padat. Je to v takových vlnách, chvilku to jde, pak jsem měl pauzu, a teď se to zase povedlo.

Pět gólů za tři dny, to je slušná bilance…

Jsem rád, že jsme oba zápasy vyhráli. Snad to tak bude pokračovat.

Kolik gólů jste nejvíc dal a kolik jich chcete dát v této sezoně?

Za sezonu nevím, kolik jsem nastřílel nejvíc, ale v minulé sezoně jsem dal pět branek ve Studenci, to bylo nejvíc. Metu na letošní sezonu nemám. Pokusím se jich dát co nejvíc, třeba se to povede hned teď v Rovensku.

Z pěti gólů jste dal dva z penalt, věříte si na ně?

No na podzim jsme nějaké pokutové penalty nedali a já byl mezi těmi, kteří penaltu taky neproměnil. Teď se mi to povedlo, tak to snad bude dobré. Momentálně si na ně věřím.

Višňová zažila famózní víkend, dvě výhry a před 550 diváky triumf 4:0 v derby

Máte nějaký fotbalový vzor nebo sen?Vzor asi ne.

A sen? Jste na začátku kariéry…

Kdyby přišla zajímavá nabídka, tak by se vidělo. Ve Višnový jsem ale spokojen, je tu dobrá parta, jsme v tabulce v pohodě.

Jak jste spokojen s jarními výsledky týmu?

Začali jsme dvěma porážkami, pak jsme se zvedli v zápase s Hrádkem nad Nisou a od té doby je to lepší. Po zimní přípravě jsme nebyli kompletní, ale teď už je nás víc a je to na výkonech znát.

Jarním hitem byla pondělní dohrávka, ve které jste před 550 diváky porazili Frýdlant. Byl to extra zápas?

Derby je derby, bylo hodně lidí, parádní atmosféra, na hřišti nás to vyhecuje. Je znát, když přijde takhle hodně diváků.