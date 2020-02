RUPRECHTICE – VTJ RAPID LIBEREC 4:2 (1:2)

Mladý tým Rapidu se dokázal dostat do šancí, z nichž proti chybujícím Ruprechticím vstřelil dvě branky. Ruprechtičtí vstřelili gól hned ve 3. minutě, ale pak zazdili, co se dalo. V poslední minutě neuspěli tři „domácí“ proti brankáři Rapidu a hned z protiútoku bylo 1:2. Po přestávce přišel do hry 51letý trenér Ruprechtic Zbyněk Rampáček a jeho přítomnost na hráče platila. Ruprechtice srovnaly skóre a z mnoha dalších šancí přidaly další dva góly. Branky: Dlabola, Rampáček ml., Průcha, Vencl – Kleiner, Vimmer. Rapid v minulé přípravě padl s jabloneckým Pěnčínem 0:5.

FRÝDLANT – KRÁSNÁ STUDÁNKA 6:0 (3:0)

Zápas se hrál pod taktovkou domácích, kteří byli lepší na míči a hlavně dokázali proměňovat šance. Studánka byla v útoku jalová. Branky: Michal Stýbal 2, Čuba, Coufal, Nosek, Štrbák.

Utkání pozorně sledoval nový předseda frýdlantského fotbalu Martin Budzel, který byl zvolen na volební valné hromadě Slovanu Frýdlant, oddílu kopané z.s. Nový výkonný výbor volilo 48 členů pro příští čtyřleté období. Vedle Budzela jsou místopředsedou Luboš Kaplan, sekretářem Jakub Kubát, pokladní Marcela Coufalová a členové výboru Luboš Stýbal, Jan Bartoš a Tomáš Jelínek.

HRÁDEK – RIETSCHEN 3:3 (1:2)

Na menší umělé trávě v Hrádku to byl fotbal plný soubojů, v němž tvrdostí v týmu německého soupeře vynikali polští borci. Za domácí Slovan se hattrickem prosadil Ondřej Holeček, který góly dával ze hry. Hrádek zkoušel hráče z dorostu a béčka.

DOBROMĚŘICE – CHRASTAVA 3:2 (1:1)

V Heřmanicích předvedla Chrastava nevýrazný výkon, stále se totiž navíc musí vyrovnávat s mezerami po odchozích a zraněných hráčích (Štajner, Sukové, Melichar a Žemlička). Tým trenéra Kolčavy zkouší varianty zejména v obraně. Branky Chrastavy vstřelil Beneš a Patrman. Chrastava minulý týden prohrála s Vilémovem 4:6.

MIMOŇ – ŽIBŘIDICE 5:5 (3:1)

V prvním přípravném zápase Žibřidičtí neustále dotahovali. Domácí vedli 3:0 a dokonce 5:2. Ovšem hostům se podařilo v poslední minutě zápasu srovnat na 5:5. Střelci gólů: Tomáš Částek 2, Marek Tvrzník, Lukáš Menšík a nová posila Matěj Němec z Hodkovic. Další zápas odehrají Žibřidice 29. února v Doubí.

DOUBÍ – PĚČICE 1:3 (0:3)

Hosté dokázali potrestat chyby v doubské obraně. Domácí snižovali jen gólem Hájka z penalty za faul.

Višňová absolvovala soustředění v Českém Dubu, které si ve všech směrech pochvaluje, i když se zranil před prvním zápasem Kutílek. Mužstvo trenéra Karla Pantůčka se pilně připravovalo v 16 lidech a sehrálo dvě utkání.

VIŠŇOVÁ – HEJNICE 7:3 (2:0)

Poražení předvedli kvalitní hru a stihli srovnat na 2:2. Pak se však Višňováci, za které startuje Bareš ze Žibřidic, střelecky rozjeli a vedli až 7:2. Branky: Dobrovodský 3, Michálek 3, Bareš – David Neumann 2, Sirůček.

VIŠŇOVÁ – JENIŠOVICE 4:3 (1:1)

Soupeř z I. A třídy Višňovou aktivní hrou zaskočil, a tak cesta za výhrou byla hodně těžká. Vítězové vedli 1:0, ale také prohrávali 2:3. Branky: Michálek 3, Hroch – Žák, Poláček, Randák.