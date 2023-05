„Oba zápasy se nám povedli. Diváky zajímavější derby bylo pro nás super. Byli jsme spokojení, kluci měli radost z výkonu, fanoušci ocenili, jak bojovali. Bylo to perfektní,“ řekl k tradičně ostře sledovanému souboji trenér vítězné višňovské Jiskry Milan Melka.

Toto utkání poutá pozornost tradičně, tentokrát ho sledovalo 550 příznivců. „Rekord je asi 850, ale to bylo snad před dvaceti lety,“ vzpomínal kouč domácích.

Hvězdou zápasu byl autor hattricku, už zmiňovaný Michálek. Po dvou sobotních brankách přidal v pondělí tři. „Jsem rád, že se náš kanonýr rozstřílel. Už v minulé sezoně byl v krajském přeboru nejlepší, můžeme se na něj spolehnout. Je fakt, že mu ale ostatní kluci pomohli, těžil z jejich výkonu. Jsem rád, že dal i penaltu, protože na podzim jsme jich pět nedali.“

Kde se vzalo jarní višňovské obrození? „To je dobrá otázka, možná nám svědčí lepší počasí, kvalitnější terény. Faktem je, že jsme se dali zdravotně do pořádku, sestavu poskládali. Už sobotním zápasem s Lomnicí jsme se nestartovali. Tak snad nám forma vydrží do nedělního odpoledne, kdy hrajeme s Rovenskem,“ přeje si Melka, jenž přiznává, že zejména výkony z úvodu jara jeho očekávání úplně nenaplnila: „Jsem rád, že je to lepší.“

Višnová se díky zisku šesti bodů ve třech dnech posunula do lepší poloviny tabulky. „Jsme rádi, že jsme šestí, v té lepší polovině. To jsou pozice, na kterých by se nám líbilo zůstat,“ dodal spokojený kouč Jiskry.

Frýdlant na bodový zisk nedosáhl, před derby podlehl doma Rovensku 2:3. „Měli jsme dobrý nástup,ale nedokázali jsme využít brankové příležitosti, a tak jsme inkasovali z brejku. Těsně před poločasem přidal soupeř branku po rohovém kopu. Z kraje druhého poločasu přišel další gól soupeře a zdálo se, že je rozhodnuto. My však nesložili zbraně dali dvě branky a soupeře tlačili, bohužel z toho byly jen dvě tyče. Utkání by slušela remíza,“ řekl kouč Milan Bláha.

I jemu se pak líbila atmosféra derby ve Višňové. „Před pěknou diváckou kulisou se v začátku utkání střídali šance na obou stranách. My ty své bohužel nedokázali využít. Úvodní gól jsme lacině inkasovali po autovém vhazování a druhý jsme domácím po naší hrubce darovali pokutový kop a bylo de facto po zápase. Domácí vyhráli zaslouženě, měli větší vůli, bojovnost i fotbalovou kvalitu,“ sportovně ocenil soka trenér frýdlantského Slovanu.