Ta sehrála řadu přípravných zápasů, prohrála například s Bílým Kostelem nebo Rozstáním. V generálce pak remizovala s Ruprechticemi 3:3. „Všechno jsem to bral opravdu jako přípravu, často nastupovala namixovaná sestava. Výsledky není potřeba nějak hodnotit,“ pokrčil Melka rameny.

Jeho tým měl nastoupit do osmifinále poháru, to ale nakonec nesehrál. S Novým Borem „musel“ přijmout kontumaci 0:3. „Pohár bereme také jako přípravu. Bohužel došlo k organizační kolizi. Právě, kdy jsme měli hrát osmifinále, tak jsme byli na tom soustředění, to máme dohodnuté půl roku dopředu. S Novým Borem jsme se pak prostě nedohodli na místě a termínu sehrání zápasu,“ uvedl vše na pravou mírou.

Hotovo! Volejbalistky jdou dál. V semifinále čeká Prostějov

Tým z Liberecka hlásí jednu posilu. „Z Plzeňska přišel Jan Holec. Jinak je to těžké. Moc hráčů, kteří mají kvalitu na přebor a chtějí hrát, prostě není,“ zakroutil hlavou.

Višňová jde do jarní části sezony z pátého místa. „Jsme rádi, že nejsme v tabulce dole. Chceme udržet podzimní pozice a rádi bychom zapracovali do týmu naše dorostence,“ dodal Melka.