Už jste zahájili zimní přípravu? Oficiálně jsme začali tento týden, ale my jsme v podstatě ani neskončili. Kluci si chodili zahrát fotbálky, udržovali se. Ale naostro jsme začali teď.

Jste chodili do haly?

Ne, máme tady takovou menší umělku, když bylo počasí, tak se chodilo ven. Kdo chtěl, tak se přes zimu udržoval.

Na co se zaměříte?

Do zahájení přeboru jsou ještě dv měsíce. Chceme něco naběhat, nabrat fyzičku. Snad bude dobré počasí, aby se trénovat dalo.

Kolik sehrajete přípravných zápasů?

Máme v plánu dva přáteláku plus samozřejmě Pohár LKFS, který nám na jednu stranu přípravu trochu organizačně komplikuje. protože člověk neví, jestli postoupí a pokud ne, tak se pak těžko hledají jiní soupeři. Jsme nasazeni do druhého kola, budeme hrát s lepším ze zápasu Vratislavice - Slovan Vesec.

Jedete někam na zimní na soustředění?

Chtěli jsme, jezdívali jsme do Českého Dubu, ale třebaže jsem to objednával dlouho dopředu, tak už nebyl termín. Mrzí nás to, ale oficiální soustředění letos mít nebudeme.

Jak jste s podzimem spokojeni?

Jsme šestí, sedmí, relativně spokojení v rámci možností jsme. Některé zápasy mohly být lepší, jiné horší. Každý trenér si umí představit lepší výsledky a nejraději by vyhrával všechno.

Jaké ambice budete mít na jaře?

Chceme hrát v těch vyšších patrech, v lepší polovině tabulky, ale žádné postupové ambice nemáme.

Chystáte změny v kádru?

Přes zimu jsme se snažili někoho sehnat, ale jelikož chceme zapojovat naše mladé a nyní aktivní hráče, tak jsme to nehrotili, nechtěli jim zabírat místo. Posilu nemáme, pokud kluci budou chodit, tak je ten kádr s těmi mladými relativně široký a dostačující. Pokud bychom brali někoho nového, tak jedině tady z okolí, nekoukáme na hráče v Liberci. Chceme hrát s kluky z okolí, takto to máme nastavené pořád.

Podaří se vám udržet nejlepšího střelce mužstva Ondřeje Machálka, který je i třetí nejlepší kanonýr krajského přeboru? Na podzim dal 13 gólů…

Zůstává, nevím o tom, že by měl nabídky, nebo mi to alespoň neříkal.

Favoritem na postup je podle vás po podzimu první Hrádek nad Nisou?

Za mě, kdo by mohl postoupit, dělá to dobře, má lidi i zázemí je právě Hrádek. Nikoho jiného na postup moc nevidím, ale to je pouze můj názor.

Jakou úroveň krajský přebor na podzim celkově měl?

Oproti dávnější minulosti úroveň trochu klesla, ale ty poslední roky se tak nějak drží na stejné úrovni. Trošku současnou kvalitu srazilo, že musely postoupit mančafty i z I. B třídy a ty dva z A třídy, které tu kvalitu nemají takovou.