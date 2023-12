V čem to je? Je to hlavně o psychice hráčů.

Jinak jste naznačil, že první polovinu sezony, hodnotíte z pohledu Jiskry pozitivně, že?

Jelikož si dáváme za předsezónní cíl, hrát v horní části tabulky, tak jsme s aktuálním pátým místem v celku spokojeni.

Páté místo tedy naplnilo předsezonní očekávání?

Asi ano. V týmu máme pár nadstandartních fotbalistů a když se jim daří a jsou zdraví, tak to zvedne i výkony ostatních hráčů. Pak dokážeme odehrát dobré zápasy s dobrými výsledky. Toto umístění asi odpovídá kvalitě našeho týmu.

Doma jste neprohráli, jak důležité pro tým domácí prostředí je?

Višňová vždy těžila z domácího prostředí. Byla zde, a je zde, specifická atmosféra. Celá léta máme vždy podporu fanoušků, a když k nám soupeř přijíždí, prohrává už 0:1 (s úsměvem). Doma jsme schopní porážet i velmi silná mužstva! V tomto jsme rádi hlavně za naše skvělé fanoušky a děkujeme jim.

Co se povedlo, co naopak ne? Dali jste jen těch už zmiňovaných 20 gólů…Pouze 20 gólů… Jak již jsem uvedl, hodně šancí neproměníme a také se střelecky nedaří našim dvěma útočníkům, stěžejním útočníkům Mazánkovi a Michálkovi, kteří dříve vždy v krajském přeboru vévodili střeleckým tabulkám. Věřím, že se oba střelecky probudí.

A radost vám udělalo?

Povedlo se rozšířit kádr "A" i "B" mužstva. Je to tím, že nám dorostla do chlapů generace dorostenců a také tím, že přišli někteří kluci z Hejnic, kteří mají zájem zahrát si krajský přebor.

Chcete pochválit někoho z hráčů?

Jednotlivce chválit určitě nebudu, jelikož jsme tým a na tom je založena u nás v klubu fotbalová "politika". V tuto "týmovou politiku" my věříme, a proto asi hraje Jiskra Višňová již 24 let v kuse Krajský, dříve oblastní, přebor. Zde pouze pochválím hráče a trenéry našich obou týmů A i B za to, že mají stále rádi fotbal, neboť v této době už to někde neplatí.

Jak se těšíte na zimní přestávku?

Já se konkrétně těším, neboť si trochu odpočinu, ale kluci dle dobrovolnosti chodí jednou týdně si zahrát "udržovací" fotbálek. Kdo přijde nebo nepřijde, to nechávám na každém.

Už máte plán přípravy, bude soustředění, Pohár LKFS, přáteláky?

Plán přípravy řeším v současné době, tudíž vám konkrétní mužstva ještě neřeknu. Přípravu zahájíme začátkem února. Tréninky u nás na umělce a v terénu, přáteláky na umělé trávě ve Frýdlantu. Letos máme naplánované soustředění v Českém Dubu, kde budeme od 7. do 10. března, kde sehrajeme jeden přátelák a také pohárový zápas dle losu. Myslím, že toto soustředění je důležité. Potrénujete skoro v kompletní sestavě a také se tým semkne.

Budete řešit změny v kádru?V lednu by k nám měl přijít do kádru jeden hráč, ale jméno ještě neprozradím. Jiné přestupy, ani hostování, nechystáme. Dorostence, kteří mají zájem, tak zapojujeme vždy do tréninků i zápasů po celý rok.

S jakými ambicemi půjdete do jara?

Udržet se ve vrchní části tabulky a poprat se o třetí místo, neboť si myslím, že Pěnčín a hlavně Hrádek již není v našich silách v tabulce dohonit. Hlavně chceme předvádět fanouškům zábavný fotbal, třebaže vím, že se to občas třeba nepovede (úsměv).

Jaká byla úroveň krajského přeboru, co říkáte nováčkům?

Úroveň přeboru se o trochu zvedla a to z pohledu nováčků - Chrastava měla být za mě v krajském přeboru již v loňské sezóně, Košťálov je sympatické i fotbalové mužstvo, které to hraje srdíčkem a lidé tam fotbalem žijí. A liberecký VTJ Rapid? Mají sice pouze tři body, ale hrají dobrý fotbal. Doplácejí asi na nezkušenost, jelikož jsou mladí.

A kdo podle vás postoupí?

O vítězství budou v krajském přeboru samozřejmě bojovat týmy Hrádku nad Nisou a Pěnčína. Postup bych určitě přál Hrádku, neboť mají zázemí, tradici, mládež a dělají tam fotbal tak, jak se má dělat!