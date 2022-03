Představu a vize máte… Máme tady šest sedm šikovných kluků, kterým chceme dát šanci a postupně je do týmu začlenit. Chceme, aby naše výkony byly vyrovnanější, abysme dokázali potrápit i kluby ze špičky tabulky a hlavně, aby se náš fotbal divákům líbil.

Proto změna na trenérském postu, kde sjte nahradil Karla Pantůčka?

Nejde o vědu. K té změně došlo na žádost bývalého trenéra a vyplynulo to po jednání s vedením klubu. Samozřejmě, každá změna může přinést oživení a my doufáme, že tomu tak bude i v našem případě.

Jak jste připravil přípravu?

Kluci průběžně trénují od ledna, teď jsme i oficiálně zahájili. Máme v plánu přípravné zápasy, ten první 26. února s Krásnou Studánkou, jsme domluveni i se Žibřidicemi. Budeme hrát na umělce ve Frýdlantu. Navíc tam máme pohár s Doubí a v plánu je také tradiční soustředění v Českém Dubu. Jsme rádi, že nemáme extra problémy se zraněnými ani covidem. Tam se nás dotkla ta karanténní opatření krajově.

Jak jste spokojeni s podzimem, sedmým kmístem a bilancí 7 výher, 3 remízy a 5 porážek?

S podzimem spokojení jsme, nějaké zápasy jsme sice prohráli zbytečně, ale máme na co navázat.

Chystáte změny v kádru?

Hráčské změny nejsou na pořadu dne, kádr zůstane stejný, máme šest šikovných dorostenců, tak ti postupně šanci dostanou.

Udržíte i druhého nejlepšího střelce krajského přeboru Ondřeje Michálka, autora 15 podzimních branek?

Absolvoval nějaký trénink ve Velkých Hamrech, ale měl by i na jaře hrát u nás.

Hrádek: Z třetí pozice honí favority

Hrádek n. N. - Slovan bude na jaře z třetí pozice prohánět favority. Na vedoucí tandem Turno - Skalice u České Lípy mu chybějí pouze tři body. Tým navíc disponuje nejlepší obranou v soutěži, neboť v patnácti zápasech inkasoval poue 13 branek. Jaro zahájí v sobotu 2. dubna v Sedmihorkách (16.30).

"S umístěním týmu jsem spokojen, proto bych chtěl poděkovat všem hráčům za jejich přístup a výkony jak v zápasech, tak při tréninku. Kdo mě však zná, určitě ví, že bych chtěl z týmu dostat po herní stránce víc, držení míče, především pak zlepšit útočnou fázi a zakončení, které nás trápí a připravilo naše mužstvo tak o víc vstřelených gólů, tím by jsme si mnohé zápasy zjednodušili. To se týkalo především domácích zápasů s Železným Brodem 2:0 a s Frýdlantem 1:2. Za nejméně povedený zápas a dodnes mě to hodně mrzí, je porážka 3:2 v Železném Brodě, kde jsme přitom vedli 2:0," řekl pro klubový web ternér Hrádku Miroslalav Jeník.

Hejnice: Ještě cítí naději

Hejnice – Po deseti zápasech se nováček krajského fotbalového přeboru z Hejnic dočkal výhry, když porazil v 11. kole Rovensko pod Troskami 2:1. „Vždy nám chybělo šest až sedm lidí. Nic nebalíme, kluci podstoupili nějaké chirurgické zákroky a na jaře ještě o záchranu krajského přeboru určitě zabojujeme,“ zdůraznil hejnický sekretář Miroslav Malinský.

Frýdlant: Veteráni v akci

Frýdlant – Slovan Frýdlant většinu podzimních zápasů vyhrál, osm vítězství a druhý nejlepší útok v soutěži ho katapultovalo po podzimu na výborné páté místo tabulky. „A mohlo být ještě lépe, hrozně nás limitovala zranění, pomáhali i padesátníci z céčka,“ uvedl předseda klubu Martin Budzel: „Chceme zůstat nahoře.“