Scénář krátkého přípravného období už asi máte, že?

Ano. Máme už i domluvené zápasy, jako každý rok se utkáme s dorostem pražské Dukly, kteří jsou na soustředění v Novém Městě, utkají se s ním i naši dorostenci, generálku pak sehrajeme s Bílým Kostelem.

Dojde o prázdninách k personálním změnám?

Kádr se extra nezměnil, chceme navázat na naši dlouholetou práci a zapojit naše hráče, dorostence především z U 19, kteří by měli naskakovat jak do A mužstva, tak i béčka.

Posily přijdou?

Udělali jsme z Raspenavy brankáře Matěje Urbana, který naposledy chytal v Novém Městě. Po asi dvou třech letech se z AFK Nové Město pod Smrkem vrací Ivan Šmidrkal, jenž by měl předávat zkušenosti mladým v B mužstvu. Na něčem pracujeme, ale oficiální to není, tak to nechci říkat do novin.

Představu máte tedy jasnou?Snažíme se o nějakou posilu, ale jak vždycky říkám, děláme to z místních zdrojů z okolí Frýdlantska. Nechceme nikoho z dálky ani nikoho platit. To je pak sehnat kvalitu do krajského přeboru. složité

A odchody?

Brankář Vladimír Závůrka, který nám občas vypomáhal v áčku a chytal taky v juniorce odešel do Krásného Lesa.

S jakými ambicemi tedy půjdete do sezony?

Chceme hrát ve vrchních patrech tabulky, trochu vylepšit to loňské sedmé osmé místo. Hlavně, aby jsme se scházeli, bylo nás dost a rozdávali jsme nějakou fotbalovou radost.

Na rozjezd vás v neděli 13. srpna čeká doma nováček liberecký Rapid, který do nejvyšší krajské soutěže naskočil, podobně jako Studenec, až z I. B třídy. Jak se na premiéru těšíte?

Čeká nás nováček, VTJ, trošku nevíme co čekat, ale víme, že mají dobré dorosty a kvalitní mladé kluky, takže uvidíme.

Jakou úroveň krajského přeboru očekáváte?

Za mě je dobře, že budeme hrát s mančafty z okolí. Chrastava i Rapid jsou v dobré dojezdové vzdálenosti, bude to zajímavé pro diváky. Lepší než sto kilometrů do Studence je hrát derby zápasy. Myslím, že oba zmiňované kluby budou hrát v nadcházející sezoně v krajském přeboru slušnou roli.