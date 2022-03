Vesec? To je dravé mládí a plno odchovanců. I. A třídu by bral všemi deseti

Těsně pod špičkou přezimoval Slovan Vesec. Šestá příčka není špatnou vizitkou již tradičního účastníka I. B třídy, na jaře by rád poskočil o jednu dvě příčky výše. „A kdyby se nám mimořádně dařilo, povedlo by se nám dostat nahoru, tak bychom se nebránili postupu do vyšší soutěže,” říká Josef Háza, předseda klubu a vedoucí týmu, ve kterém je jeho syn kapitánem.

Vesec (bílé dresy) má za sebou povedenou přípravu. Nyní ho čeká pohárový boj a pak start mistrovské soutěže | Foto: Miroslav Cihlář

Kanonýr Deníku KANONÝR DENÍKU: Nejlepší gól Jarého? Tak na ten ještě stále čeká /VIDEO/ Před začátkem druhé poloviny letošní fotbalové sezony oslovil Deník střelce napříč… Přečíst článek > Trenéři Miloš Linke a Tomáš Smejkal naordinovali dlouhou přípravu, kterou proložili několika přátelskými duely. Proti Mníšku otestoval nově složenou obranu, jeho tým vyhrál 8:2. I duel s Bílým Kostelem nad Nisou byl bohatý na góly. Výsledek? 5:5. Trenéři byli spokojeni s vysokým presinkem, o který se jejich svěřenci pokoušeli, a jistě by ho chtěli praktikovat i v mistrovské soutěži. Víte, že…

… Vesec postoupil do krajské soutěže na jaře 2016 a od té doby je stále v I. B třídě? Tehdy to bylo po 29 letech, kdy se z okresních soutěží zvedl na krajskou úroveň. „Ještě tam byla příprava s Doubím, vyhráli jsme ji 4:1. Samotná zimní příprava probíhala na umělce v Doubí a přilehlých prostorách, třeba v sokolovně. Do konce roku měli kluci individuální tréninky, na konci ledna jsme začali s týmovou přípravou,” referuje Háza. Áčko a béčko se připravovalo spolu, klubu se vrátilo pár odchovanců, kteří několik let hráli mimo svůj mateřský oddíl. „Třeba byli i ve Slovanu Liberec, ale neprosadili se, pak šli jinam, aby se k nám nakonec vrátili. Jsme za to rádi,” má důvod k úsměvu vesecký patriot. Zdůrazňuje, že práce s odchovanci je prioritou. FOTO: Pohárový postup má Doubí, Krásná Studánka, Hrádek a Frýdlant „Máme úspěchy v krajských soutěžících mládeže, tak to na nich chceme stavět. Tým máme mladý, málokomu je nad třicet. Můžu říct, že kádr je stabilizovaný. Kdyby se ještě někdo našel na trhu, tak se nebráníme posílit.” Na podzim byli nejlepšími střelci mužstva Matěj Jurák, který dal jedenáct branek, a Ondřej Vlach, jenž jich na svém kontě měl devět. Slovan, pokud chce pomýšlet na vyšší příčky, musí ustálit výkonnost. To je problém, kterému se na podzim nebyl schopný vyhnout. Není bez zajímavosti, že doma nebyl prorokem, více se mu dařilo na hřištích soupeřů. V zápasech Veseckých padalo plno branek, například Žibřidice Slovan doma porazil 9:1 (Lukáš Němec dal hattrick), ale s Cvikovem a Kamenicí před svými fanoušky padl shodně 2:6, což bylo velkým zklamáním. Celkové skóre 54:52 je hodně divoké. „Chceme hrát na jaře hlavně hezký fotbal, který se bude líbit. Cíl vyloženě daný není, ale kdyby se nám mimořádně dařilo, tak se nebudeme bránit postupu do vyšší soutěže. Na jaře se pojede naplno a uvidíme, co z toho bude,” těší se Josef Háza starší na jaro. V prvním kole pojede Slovan do Doks, které jsou v tabulce pod nimi. Ještě před tímto zápasem ale zasáhne do 3. kola Poháru Libereckého krajského fotbalového svazu, ve kterém 19. března přivítá doma Lomnici. „Budeme hrát na umělce v Doubí. Výkop je stanovený na 19 hodin,” zve fanoušky Háza na jarní start.

