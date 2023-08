"Umělka má něco do sebe, je tam nová, kvalitní, dobrá je na zimní přípravu, na poslední dvě kola podzimu a úvodní zápasy jara, ale v tomhle počasí je to katastrofa. Je sice pro oba soupeře stejná, ale zatímco na ni domácí trénují, tak mi se připravujeme na přírodní trávě. Jsem rád, že jsme to zvládli, klukům musím poděkovat."

Jen s úvodem zápasu mohou být spokojení domácí z TJ Sokol. "Prvních deset jsme měli polo šance, které jsme nedali a pak už byli hosté lepší. Byli pohyblivější, nahráli si, ukázali víc fotbalového umění. My jsme si nedokázali nahrát, byli jsme nedůrazní, bez pohybu," našel rozdíly ve výkonech obou konkurentů kouč domácích Peter Sulo.

Smůla nováčka. Rapid bez bodu. Rozhodl gól v poslední minutě. A byl vlastní...

Jeho protějšek byl spokojen především s výsledkem, který se zrodil už do poločasové přestávky. "Celkově jsme se s tím poprali dobře, ale výkon ještě nebyl optimální, bylo znát, že jde o první zápas. Oslnivý fotbal jsme neukázali, ale skóre si pohlídali, naštěstí to stačilo. Jsem rád, že se dvakrát střelecky prosadil náš kanonýr Jakub Kouba, že začal sezonu stejně jako minule."

Broschinský však ocenil i výkon soupeře. "Jsou to mladí kluci, běhaví, důrazní. Je to tým, který když vydrží pohromadě, bude mít co říct. Prim tam hrají Brézové, když Tomáše soupeře pohlídají, tak jsou sice čitelnější, ale i tak. Miloš byl před koncem po druhém faulu vyloučen a v Semilech jim v sobotu bude chybět," uvedl Broschinský. "To určitě, je to škoda, ale šel do skluzu proti unikajícímu hráči. Počítáme, že dostane stop na jeden zápas," prohlásil Sulo.

Žibřidice chtějí patřit v nadcházející sezoně k top klubům. "Ale až další zápasy nám ukáží, jak na tom skutečně budeme. Bohužel nám do toho zasahují dovolené, nějaké pracovní povinnosti hráčů, uvidíme, jak se sejdeme. Čeká nás Bílý Kostel, který v divokém zápase prohrál 4:5 doma s Vescem," dodal Broschinský.