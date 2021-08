Celou slávu 18 týmů se 154 (!) hráči podtrhla přítomnost starosty obce Tomáše Cýruse a delegace z německého Kolkwitz, s nímž Višňovou pojí spolupráce již 53 let.

Na třech hřištích se bojovalo o metu nejvyšší, kterou získal tým Kolotoč, jenž ve finále porazil Bar Afrika 3:1. Semifinále: Romales – Bara 1:1 (1:2 na pen.), Kolotoč – All stars Team 4:4 (5:4). Nejlepší mančaft, v němž hráli čtyři borci domácí Jiskry bral 50litrový sud Konráda, další pak menší balení. Mužstva se rekrutovala z hráčů nejen Frýdlantska, ale i z Liberce a Jablonce, celkem přihlížela pětistovka diváků za řízení šesti sudích. „oslavili jsme nejen nové kabiny a hospodu Betonek, ale také to, že jdeme do 21. sezony v krajských soutěžích, které hrajeme nepřetržitě,“ podotkl pamětník Jaroslav Soukup st.

Stav budovy postavené v 50. letech byl v nevyhovujícím stavu a nebyla v pořádku jako zázemí pro 40 dospělých a 40 dětí Jiskry.S pomocí obce a prostřednictvím programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se mohlo od jara 2020 začít s realizací stavby nových kabin za více jak 21 milionů korun. „Žadatel TJ Jiskra Višňová mohla čerpat 70% podporu, což bylo 13,7 milionů a obec poskytla finanční prostředky ve výši 8,5 milionů. V únoru 2020 proběhlo výběrové řízení, ze kterého v březnu vzešel dodavatel firma TOMERO s.r.o. z Vyškova. Staveniště bylo k demolici předáno 6. dubna 2020 a během tří týdnů Betonek navždy zmizel. Celá akce byla hodně náročná i stresující, ale nakonec se vše podařilo stihnout do daného termínu,“ uvedl višňovský starosta.

Oproti projektu byla navíc v květnu 2021 zvětšena terasa, v červnu bylo dokončeno vnitřní osvětlení restaurace, finální terénní úpravy a okolí zatravněno, v červenci vybudován bezpečný chodník a zpevněna přístupová cesta, vše za půl milionu. „Celkové naše náklady stavby ke kolaudaci nepřesáhly plánovaných 8,5 milionů. Čeká nás ještě finální doladění okolí, instalace nového oplocení, instalace nových laviček, zatravnění a mnohé další, jako třeba dokončení přestěhované rotundy, ale to už bude jen radost,“ dodal Cýrus.