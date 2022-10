Zatímco Harrachov nastoupil v plné sestavě, kádr Jablonce se pořád nedaří udržet kompletně provozuschopný. „Chybí nám hlavně ti mladí. Dva jsou dnes v práci, jeden se omluvil ráno. Je potom těžké držet krok s takovým mančaftem, jako má soupeř, když máme na střídačce domov důchodců,“ vtipkuje Chlup, který sám musel naskočit do hry v 79. minutě. „Většinou tam ty mladé musíme držet do poslední chvíle. Dokud si neřeknou sami, že už nemůžou,“ vysvětluje taktiku trenér a dodává sklesle, že na příští kolo už má čtyři omluvenky, takže se nevyhne přemlouvání.

Tabulku I.B třídy vede Pěnčín a Harrachov, oba týmy mají dvacet bodů

„Teď si s nimi dáme pivo a ten pohár jim na půl roku sportovně odevzdáme,“ směje se Chlup. Mezi soupeři panuje přátelství. Řada hráčů během kariéry vystřídala oba krkonošské kluby. Jedním z nich je právě Robert Chlup. „Od roku 1992 do loňského roku jsem hrál za Harrachov. Čili skoro třicet let. Přišel jsem sem pomoct jako trenér, ale vzhledem k počtu našich hráčů musím zaskakovat i na hřišti,“ vypráví trenér. „Je to zvláštní pocit, hrát proti svým. Ale v Harrachově už je jiná kvalita, tam už by mě nepotřebovali,“ dodává Chlup.

Prestižní utkání o pohár mistra Krkonoš mohlo začít až potom, co Jablonec nad Jizerou v roce 2016 z důvodu nedostatečného hráčského kádru odstoupil z divize. Před úplným koncem fotbalu v Jablonci ho tehdy zachránilo spojení s klubem Spartak Rokytnice nad Jizerou. Od té doby se Harrachov s Jabloncem potkávají v I.B třídě, kde má klub z města ležícího na řece Mumlavě nad tím od Jizery navrch. Přesto měl teď krkonošský pohár dva roky své místo v kabině Jablonce.

Trenér jim umřel na rakovinu, vedou se v podstatě sami. Chybí tréninková morálka

S koncem divizní soutěže v Jablonci z klubu odešel i místní hráč David Holman, který našel na několik let působiště v týmech v Královéhradeckém kraji. Poslední dvě sezóny hrál a trénoval v Kostelci a v Týništi nad Orlicí. Teď se ale rozhodl vrátit do domácího klubu a má za sebou třetí utkání v soutěži. „Je to super pocit. Mám tu partu kamarádů, fanoušci jsou super, a i když to mám z domova 110 kilometrů, tak sem vždycky rád přijedu,“ říká Holman nejmladší. S oddílem jsou neodmyslitelně spojeni i jeho dva strýci a dědeček. „Já věřím tomu, že na jaře Harrachovu porážku vrátíme a získáme pohár zpět do Jablonečku,“ usmívá se Holman.